Отключение света 17 июня: стало известно, когда будут действовать графики
Источник:ДТЭК
Ситуация в энергосистеме Украины остается чрезвычайно сложной. 17 июня графики отключений будут применяться с 08:00 до 24:00.
Из-за массированных российских обстрелов энергетическая система Украины получила серьезные повреждения и разрушения. В начале мая в Украине снова начали действовать графики отключения света.
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Когда будут отключать свет 17 июня
Ранее в Укрэнерго анонсировали, что на следующей неделе Украина будет иметь дело с пониженной мощностью на атомных электростанциях. 17 июня стабилизационные отключения будут применяться, к сожалению, практически в течение всего дня.
По указанию Укрэнерго, графики отключений завтра будут применяться с 08:00 до 24:00,
– написали в ДТЭК.
Впоследствии в Укрэнерго сообщили, что с 11:00 до 22:00 ограничения будут действовать для большего количества потребителей, чем в другие часы. По словам Укрэнерго, питание объектов критической инфраструктуры не будет ограничиваться.
Причиной усиления графиков ожидается прогнозируемый рост потребления в начале рабочей недели.Обратите внимание! О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы узнать все первыми.
По словам энергетиков, сейчас ситуация в энергетике значительно хуже, чем в 2022 – 2023 годах, поэтому стоит готовиться к сложной зиме. В то же время, полных блекаутов не прогнозируют, даже несмотря на попытки России.
Какие прогнозы энергетиков по отключению света
- В Энергоатоме сообщили, что в ближайшие дни отключения света могут стать длиннее. Это связано с тем, что один из энергоблоков-тысячников АЭС будет выведен в ремонт. Ремонтные работы производятся для того, чтобы АЭС полноценно работали с началом отопительного сезона.
- Также стало известно, что для справедливого и равномерного распределения электроэнергии от питающих критическую инфраструктуру линий должны быть отсоединены все остальные потребители. По результатам проверки будет обновлен перечень объектов, не подлежащих обесточиванию.
- В июле, по словам директора Центра исследований энергетики, будет максимально сложным периодом репетиционно-зимнего характера. Большие ремонтные работы многих энергоблоков будут проходить одновременно с жарой. Однако все зависит от погодных условий и того, как будем проходить этот этап.