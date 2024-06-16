Отключение света 17 июня: стало известно, когда будут действовать графики

Ситуация в энергосистеме Украины остается чрезвычайно сложной. 17 июня графики отключений будут применяться с 08:00 до 24:00.

Из-за массированных российских обстрелов энергетическая система Украины получила серьезные повреждения и разрушения. В начале мая в Украине снова начали действовать графики отключения света.

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Когда будут отключать свет 17 июня

Ранее в Укрэнерго анонсировали, что на следующей неделе Украина будет иметь дело с пониженной мощностью на атомных электростанциях. 17 июня стабилизационные отключения будут применяться, к сожалению, практически в течение всего дня.

По указанию Укрэнерго, графики отключений завтра будут применяться с 08:00 до 24:00,

– написали в ДТЭК.

Впоследствии в Укрэнерго сообщили, что с 11:00 до 22:00 ограничения будут действовать для большего количества потребителей, чем в другие часы. По словам Укрэнерго, питание объектов критической инфраструктуры не будет ограничиваться.

Причиной усиления графиков ожидается прогнозируемый рост потребления в начале рабочей недели.

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По словам энергетиков, сейчас ситуация в энергетике значительно хуже, чем в 2022 – 2023 годах, поэтому стоит готовиться к сложной зиме. В то же время, полных блекаутов не прогнозируют, даже несмотря на попытки России.

Какие прогнозы энергетиков по отключению света