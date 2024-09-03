Когда будут первые заморозки

Сентябрь – переходный месяц от лета к осени. Ему свойственна общая тенденция снижения температуры, ослабление грозовой деятельности и постепенная перестройка синоптических процессов.

В первый месяц осени возможны заморозки. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Заморозки в сентябре

Кибальчич отметил, что в сентябре заморозки в воздухе отмечаются обычно во второй и третьей декадах. Однако, в Карпатах и местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях – в первой декаде.

Синоптик прогнозировал, что в этом году аномально теплая, солнечная и сухая погода сохранится в Украине по крайней мере до середины сентября.

Также писал, что циклоническая деятельность и атмосферные фронты будут сосредоточены преимущественно над странами Балканского полуострова, акваторией Черного моря в районе Турции, Кавказа и Пиренейского полуострова. Здесь ожидаются ливни с грозами и порывистым ветром.

По прогнозу Кибальчича, благодаря влиянию циклоничности над Черным морем, в южной половине Украины, в Приазовье и Крыму сравнительно часто будут проходить дожди, иногда значительные и с грозами.

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Учитывая ожидаемые циркуляционные особенности атмосферы, переход от метеорологического лета к метеорологической осени (когда среднесуточная температура устойчиво опускается ниже +15 градусов) состоится не раньше третьей декады. На Юге и на Закарпатье лето продлится в течение всего сентября, отметил синоптик.

Также добавил, что после 13 – 16 сентября возможно развитие высотной котловины над Северной и Центральной Европой и постепенное ее смещение на восток. На фоне таких изменений температура воздуха в Украине "ощутимо снизится" и приблизится к средней многолетней норме.

Возникновение первых заморозков может наблюдаться лишь в третьей декаде сентября преимущественно в северо-западных областях (особенно, на Полесье), а также в высокогорной части Карпат,

– спрогнозировал синоптик.

Кибальчич отметил, что среднемесячная температура воздуха в сентябре на большей части Украины предполагается в пределах +15 – +20 градусов, в Карпатах +13 – +14, что примерно на 1,5 – 2 градуса выше климатической нормы.