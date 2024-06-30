Электропотребление растет: как будут выключать свет 1 июля

В понедельник, 1 июля, на всей территории Украины будут действовать графики отключения электроэнергии. Отключения света прогнозируются в течение всех суток.

Хотя в Украине продолжают действовать графики отключения света, украинцы должны экономно потреблять электроэнергию. Особенно – в пиковые часы, когда энергосистема нагружена.

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Как будут выключать свет 1 июля

В Укрэнерго сообщили, что в понедельник, 1 июля, графики отключения электроэнергии будут действовать в течение всех суток. Актуальные графики можно узнать на сайтах облэнерго, а также в материале 24 Канала.

Как объяснили энергетики, причиной применения ограничений для потребителей является рост энергопотребления из-за жары.

В ДТЭК добавили, что в случае изменения ситуации с электропотреблением об этом оперативно проинформируют.

Что будет со светом зимой

Сейчас сложно спрогнозировать, какой будет ситуация со светом зимой. Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить объекты после российских атак.

В то же время гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявляет, что реальные прогнозы на зиму нужно делать в конце августа 2024 года. Для этого сначала необходимо спрогнозировать дефицит, а также знать, какими будут вероятное потребление и генерация.

Он также отметил, что сейчас часть энергоблоков атомных электростанций в ремонте. Однако осенью они заработают, а, следовательно, выработка электроэнергии будет больше. В то же время продолжаются ремонтные работы на ГЭС и ТЭС.

Мой базовый прогноз – в энергосистеме будет дефицит около 30 – 35%. Что это означает для потребителей? Если запитают критическую инфраструктуру и уже потом будут распределять остатки, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз – 12 часов без света,

– заявил гендиректор.

Коваленко добавил, что ситуация может ухудшиться, если не будут восстановлены энергообъекты.