Когда деньги под матрасом – это не хорошая история, – "слуги" о нюансах закона о декларировании

5 сентября 2021 , 19:36
Читати новину українською

Источник:

24 канал

В "Слуге народа" объяснили нюансы закона о налоговой амнистии. Под нее подпадают люди, которые накопили наличные, а также заробитчане.

В названии закона есть слово "добровольно". Об этом рассказала нардеп от фракции "Слуга народа" Виктория Кинзбурская в эфире одного из украинских телеканалов.

Читайте также В налоговой рассказали, стоит ли включать криптовалюту в "нулевую" декларацию

Можно оплатить небольшой налог

Однако депутат порекомендовала людям задекларировать доходы. Она отметила, что можно уплатить налог по ставке 5%, а не 19,5%. Чиновница назвала это подарком.

Вообще, когда деньги лежат под матрасом – это не очень хорошая история ни для экономики Украины, ни для людей вообще,
– отметила Кинзбурская.

Она добавила, что многие люди не могут объяснить, откуда у них накопления.

Кого касается закон

По словам депутата, налоговая амнистия касается людей, которые накопили наличные, а также заробитчан.

Кинзбурская отметила, что в Украине очень распространены случаи, когда люди получают зарплату в конвертах.

"Если у человека есть деньги, и он не может объяснить, где он их взял, если с них не платились налоги, то этот закон на него распространяется. Это хорошая история", – подытожила нардеп.

Налоговая амнистия: главное

  • Президент Владимир Зеленский подписал закон о введении единовременного добровольного декларирования физическими лицами активов и уплаты единоразового сбора в бюджет.
  • Закон имеет целью вывести из тени доходы, скрытые от налогообложения. Инициатива должна привлечь в экономику дополнительные ресурсы.
  • Важным в законе является то, что человек даже не должен подтверждать источники своих доходов.
Автор: Ольга Музика