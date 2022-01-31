Когда в Дии появится сертификат о бустерной дозе вакцины против COVID-19

31 января 2022 , 15:55
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Источник:

ТСН

В Минцифры сообщили, когда украинцы смогут увидеть сертификат о вакцинации бустерной дозой в приложении "Дия". Предварительно его ожидают до конца недели.

COVID-сертификат о получении бустера можно будет сформировать в приложении "Дия" после завершения всех технических работ. В Минцифре заявили, что он может появиться уже в конце этой недели.

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Как можно будет получить сертификат о бустерной дозе

  • Чтобы создать новый COVID-сертификат, нужно будет подать запрос в программе Дия.
  • Когда данные обновятся, в документе появится информация о третьей дозе вакцины.

Бустерная доза вакцины будет показана в имеющемся внутреннем и международном сертификате. Генерирование сертификата будет происходить по такому же алгоритму, как и сейчас,
– заявили в Минцифре.

Обратите внимание: После введения бустерной дозы срок действия COVID-сертификата продлевается на 270 дней. Обязательным основанием для получения сертификата является запись в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ).

Пока что сертификат о бустерной прививке недоступен. Но все вакцинированные третьей дозой могут пользоваться "зеленым" сертификатом о полном курсе прививок.

Как получить бустерную прививку

Минздрав рекомендует вводить бустерную прививку от 6 до 9 месяцев с момента прививки второй дозой (для людей с иммунодефицитом – от 3 до 6 месяцев).

Схема записи на бустер не изменилась. Вы можете позвонить в пункт или центр массовой вакцинации, или же записаться на прививку через приложение Helsi или на сайте системы. Также можно обратиться к своему семейному врачу, чтобы получить направление.

Какой препарат выбрать

  • Для бустерной дозы Минздрав рекомендует мРНК вакцину от компаний Moderna или Pfizer.
  • Тем, кто прививался CoronaVac (Sinovac Biotech), рекомендовано вводить бустерную дозу вакциной от Pfizer.
  • При отсутствии мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

Что известно о "бустерной" вакцине / Инфографика 24 канала

Автор: Анастасія Кушпіт