"Когда в доме американцы, сложно остаться живым": Россия цинично ответила Блинкену

В российском МИД возмутились словами госсекретаря США Энтони Блинкена. Тот подчеркнул, что не понимает, для чего на территорию страны ввели войска ОДКБ.

В российском МИДе заявили, что Блинкен пошутил "в типичной для себя хамской манере".

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Что сказал Блинкен

Энтони Блинкен во время брифинга 7 января подчеркнул, что власти Казахстана могут самостоятельно урегулировать ситуацию.

Один урок из истории прошлого: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти,

– заметил Блинкен.

Реакция России

Такое заявление Блинкена задело россиян за живое. В российском МИДе подчеркнули, что реакция ОДКБ и России на призыв руководства Казахстана содействовать в обеспечении безопасности была "абсолютно легитимной".

Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующее: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться живыми, не быть ограбленным или изнасилованным,

– заявили в ведомстве.

Также они вспомнили 300 лет американской государственности, намекнув, что США ворвалась в дома индейцев, корейцев, вьетнамцев и тому подобное.

Конечно же, об оккупированном Крыме и Донбассе, войне в Грузии и молдавском Приднестровье, российское ведомство "забыло".

Что этому предшествовало

Россия ввела войска в Казахстан в рамках Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Тогда Кремль начал активно перебрасывать войска в страну. О помощи против "террористов" попросил накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Полный текст публикации МИД России:

Сегодня Госсекретарь США Энтони Блинкен в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане. Абсолютно легитимный ответ ОДКБ на призыв руководства Казахстана оказать содействие в обеспечении безопасности (о котором, кстати уже был уведомлен Совет Безопасности ООН) глава американского внешнеполитического ведомства сопроводил следующей ехидной репликой: «Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».



Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий:



Когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным.



Только этому учит нас не недавнее прошлое, а все 300 лет американской государственности. Многое по этому поводу расскажут индейцы североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные, кому не повезло увидеть у себя «дома» этих незваных гостей.