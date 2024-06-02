Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что без тренажера летный состав не может выполнять боевые задачи. Есть несколько упражнений, которые нужно отрабатывать, сдавать зачеты.
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Украина получит самолеты-разведчики
"Целый курс. То есть развертывание уже есть. Вопрос решен с передачей радаров, что летают", – сказал Свитан.
Так Швеция передаст Украине два самолета ДРЛВ ACS 890. К тому же известно, что два таких борта выкупила и Польша. Польским военным, считает летчик-инструктор, они не нужны, ведь Воздушные силы этой страны получают информацию от самолетов ДРЛВ, которые вдвое мощнее. Поэтому полковник ВСУ в запасе предполагает, что Польша может передать самолеты-разведчики Украине.
3 – 4 самолета – это для полного закрытия фронтов практически со всех сторон для выполнения боевых задач для F-16. Сейчас все свидетельствует о том, что в ближайшее время F-16 у нас в определенном количестве появятся,
– добавил военный эксперт.
Насчёт количества – это скрытая информация, однако истребители точно будут.
Как надо работать F-16
Американские самолеты без ЗРК Patriot будут целью для россиян, ведь такие борта работают в триаде – и оборонительной, и наступательной. Так истребители должны работать вместе с ЗРК типа Patriot. Они будут прикрывать друг друга. Ракеты к таким системам ПВО бьют более чем на 150 километров. А истребителей – на 100 – 120 километров. Третья часть триады – самолеты с радарами.
"Patriot, который нам будут передавать представители Германии, вероятнее всего, пойдет работать в паре в этой триаде с F-16 и радаром, что летает", – предположил летчик-инструктор.
Именно поэтому Украине важно искать Patriot. По словам Романа Свитана, достаточное количество таких систем есть на Ближнем Востоке. Например, Израиль снял с боевого дежурства 8 таких ЗРК. 4 – перевели на склады.
"Patriot в мире есть. Нужно иногда показывать, где взять, как через третью страну можно достать. Нам надо где-то до десятка Patriot, чтобы F-16 работали в полном объеме. Иначе этот самолет будет выполнять задачи носителя противоракетных систем и не более", – подчеркнул полковник ВСУ в запасе.
Когда в Украине будут F-16
- Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина ожидает получить американские истребители "очень скоро".
- Ранее премьер Дании заявляла, что F-16 этой страны появятся в украинском небе в течение месяцев. Отметим, что эта страна не против того, чтобы с помощью этих самолетов ВСУ били по России. В то же время Бельгия, которая тоже передает F-16 Украине, выступает за это ограничение.
- В Институте изучения войны убеждены, что переменчивость некоторых стран Европы насчёт предоставления разрешения на использование американских истребителей для ударов по России усложнит способность Воздушных сил ВСУ планировать и реализовывать военные операции.