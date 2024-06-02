Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що без тренажера льотний склад не може виконувати бойові завдання. Є кілька вправ, які потрібно відпрацьовувати, здавати заліки.

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Україна отримає літаки-розвідники

"Цілий курс. Тобто розгортання вже є. Питання розв'язано з переданням радарів, що літають", – сказав Світан.

Так Швеція передасть Україні два літаки ДРЛВ ACS 890. До того ж відомо, що два таких борти викупила і Польща. Польським військовим, вважає льотчик-інструктор, вони не потрібні, адже Повітряні сили цієї країни отримують інформацію від удвічі потужніших літаків ДРЛВ. Тому полковник ЗСУ в запасі припускає, що Польща може передати літаки-розвідники Україні.

3 – 4 літаки – це для повного закриття фронтів практично з усіх боків для виконання бойових завдань для F-16. Нині усе свідчить про те, що найближчим часом F-16 у нас у певній кількості з'являться,

– додав військовий експерт.

Щодо кількості – це прихована інформація, проте винищувачі точно будуть.

Як захистити F-16

Американські літаки без ЗРК Patriot будуть ціллю для росіян, адже такі борти працюють у тріаді – і оборонній, і наступальній. Так винищувачі мають працювати разом із ЗРК типу Patriot. Вони прикриватимуть один одного. Ракети до таких систем ППО б'є на понад 150 кілометрів. А винищувача – 100 – 120 кілометрів. Третя частина тріади – літаки з радарами.

"Patriot, який нам передаватимуть представники Німеччини, найімовірніше, піде працювати у парі у цій тріаді з F-16 та радаром, що літає", – припустив льотчик-інструктор.

Саме тому Україні важливо шукати Patriot. За словами Романа Світана, достатня кількість таких систем є на Близькому Сході. Наприклад, Ізраїль зняв з бойового чергування 8 таких ЗРК. 4 – перевели на склади.

"Patriot у світі є. Потрібно іноді показувати, де взяти, як через третю країну можна дістати. Нам треба десь до десятка Patriot, щоб F-16 працювали в повному обсязі. Інакше цей літак виконуватиме завдання носія протиракетних систем і не більше", – наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Коли в Україні будуть F-16