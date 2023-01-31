Джонсон ожидает победы Украины уже в 2023: он назвал главные условия

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен в том, что Украина освободит свои территории. Он считает, что это может произойти в 2023 году.

Джонсон подчеркнул, что это станет возможным только тогда, когда западные страны не будут медлить с поддержкой. Об этом он заявил 31 января во время встречи с журналистами в украинском доме в Вашингтоне.

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Джонсон восхищается смелостью украинцев

Экс-премьер Великобритании считает, что скорейшее окончание войны и возвращение суверенитета Украины будет на пользу всем странам, в том числе и стране-агрессорке России.

Мы должны сделать так, чтобы наши украинские друзья получили то, что им нужно, чтобы как можно скорее выгнать россиян со всей территории Украины,

– добавил Джонсон.

В то же время он отметил, что "помощь Украине должна идти без задержек".

Джонсон добавил, что с "катастрофой", которую совершил Путин, нужно покончить как можно скорее. Он также отметил смелость украинцев и отметил, что убедился в этом лично.

"То, что делают украинцы – и я видел это собственными глазами несколько раз – это борьба от имени всех, они борются за свободу по всему миру", – сказал он.

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По словам Джонсона, страны НАТО на протяжении многих лет рассказывали украинцам, что проводят политику "открытой двери" Однако в то же время сигнализировали Москве, что наше государство никогда не станет частью Альянса. Собственно, это и привело к тому, что 24 февраля 2022 года Путин решил начать широкомасштабное вторжение.

Джонсон отметил, что Путин своими действиями развеял аргументы по поводу "невозможности членства Украины в НАТО". Экс-премьер констатировал, что сейчас украинцы осваивают и разворачивают безумное количество техники из стран Альянса и делают это с непревзойденным мастерством и отвагой.

В то же время он отметил, что политика Запада от 2008 года – "не провоцировать Путина" – не привела ни к чему хорошему. Собственно, на Бухарестском саммите Североатлантического альянса в 2008 году Киев должен был получить план действий по членству, однако этого не произошло.