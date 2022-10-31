Когда в Киеве стабилизируют ситуацию со светом: заявление Кличко

Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Киева утром 31 октября. В результате вражеских ударов в городе частично пропал свет. Также возникли перебои с мобильной связью.

Мэр Киева рассказал, когда энергетики смогут стабилизировать ситуацию. Об этом информирует 24 канал.

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Свет планируют восстановить в понедельник вечером

Виталий Кличко отметил, что свет уже вернули жителям Троещины и частично Подола. Более того, специалисты завершают подключение объектов Киевводоканала к электроэнергии. Это позволит восстановить водоснабжение.

Мэр Киева отметил, что по состоянию на 17 часов без света находятся 270 000 квартир. Кроме того, 40% потребителей – без воды.

Энергетики планируют стабилизировать ситуацию со светом примерно в 9 – 10 вечера (31 октября – 24 канал),

– подчеркнул Виталий Кличко.

Впрочем, даже после возобновления электроэнергии плановые отключения все равно придется применять. Потому что ситуация сложная, заметил чиновник.

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В киевском метрополитене изменят график движения поездов

Кличко также сообщил, что в столичном метрополитене с 1 ноября изменят график движения поездов.

В пиковые часы интервалы между поездами составят 4 – 5 минут, а в остальное время – 8 – 10 минут. Такой режим работы метро позволит экономить потребление электроэнергии,

– отметил городской голова.

Из-за обесточивания на части троллейбусных и трамвайных маршрутов в Киеве организовали автобусное сообщение. Кстати, такие нововведения начали вводить еще с 20 октября.

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Коротко о последствиях ракетного удара по Киевщине

Российские захватчики массированно атаковали Украину ракетами утром 31 октября. Враг повредил критическую инфраструктуру столицы. Впоследствии Виталий Кличко сообщил, что без света остались около 350 000 квартир .

. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отметил, что обесточена часть Киевского района. Из-за вражеской атаки на территории области пришлось ввести экстренные отключения света .

. Алексей Кулеба подчеркнул, что ситуация сложная, но под контролем. Поэтому об эвакуации не говорится .

. К сожалению, во время ракетных обстрелов пострадали два человека. Один из них находится в тяжелом состоянии в больнице. Также в ОВА сообщили о повреждениях частных домов.

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