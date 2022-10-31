Когда в Киеве стабилизируют ситуацию со светом: заявление Кличко
Источник:Виталий Кличко
Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Киева утром 31 октября. В результате вражеских ударов в городе частично пропал свет. Также возникли перебои с мобильной связью.
Мэр Киева рассказал, когда энергетики смогут стабилизировать ситуацию. Об этом информирует 24 канал.
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Свет планируют восстановить в понедельник вечером
Виталий Кличко отметил, что свет уже вернули жителям Троещины и частично Подола. Более того, специалисты завершают подключение объектов Киевводоканала к электроэнергии. Это позволит восстановить водоснабжение.
Мэр Киева отметил, что по состоянию на 17 часов без света находятся 270 000 квартир. Кроме того, 40% потребителей – без воды.
Энергетики планируют стабилизировать ситуацию со светом примерно в 9 – 10 вечера (31 октября – 24 канал),
– подчеркнул Виталий Кличко.
Впрочем, даже после возобновления электроэнергии плановые отключения все равно придется применять. Потому что ситуация сложная, заметил чиновник.
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В киевском метрополитене изменят график движения поездов
Кличко также сообщил, что в столичном метрополитене с 1 ноября изменят график движения поездов.
В пиковые часы интервалы между поездами составят 4 – 5 минут, а в остальное время – 8 – 10 минут. Такой режим работы метро позволит экономить потребление электроэнергии,
– отметил городской голова.
Из-за обесточивания на части троллейбусных и трамвайных маршрутов в Киеве организовали автобусное сообщение. Кстати, такие нововведения начали вводить еще с 20 октября.
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Коротко о последствиях ракетного удара по Киевщине
- Российские захватчики массированно атаковали Украину ракетами утром 31 октября. Враг повредил критическую инфраструктуру столицы. Впоследствии Виталий Кличко сообщил, что без света остались около 350 000 квартир.
- Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отметил, что обесточена часть Киевского района. Из-за вражеской атаки на территории области пришлось ввести экстренные отключения света.
- Алексей Кулеба подчеркнул, что ситуация сложная, но под контролем. Поэтому об эвакуации не говорится.
- К сожалению, во время ракетных обстрелов пострадали два человека. Один из них находится в тяжелом состоянии в больнице. Также в ОВА сообщили о повреждениях частных домов.
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