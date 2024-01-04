Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона объяснил, что до начала полномасштабной войны полицейские были равномерно расположены по всей Украине. Однако уже с 24 февраля 2022 года – произошли тектонические движения по дислокации подразделений полицейских, пишет 24 Канал.
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Что сказал Клименко о возможности мобилизации правоохранителей
От Черниговской и до Николаевской области, в приграничных регионах, непосредственно в регионах, где идут активные боевые действия, а это 900 километров, расположены полицейские подразделения. Это 35 тысяч личного состава. Сюда также входит подразделение "Лют", это 5 тысяч,
– заявил глава МВД.
По словам министра Игоря Клименко:
- к началу полномасштабной войны на 10 тысяч населения Украины было в среднем выделено 23 – 26 работников полиции;
- сейчас на деоккупированных территориях – более 100.
Глава МВД пояснил, что режим стал намного более жестким, а задач – больше. Полиция же с начала войны на 80% увеличила свой функционал.
Но мы не увеличиваем количество полицейских и наборы в полицию. Мы понимаем, что тяжело сейчас в стране. Но еще раз хочу повторить, что если ситуация будет развиваться так в стране, что необходимо будет стать с оружием – мы готовы это сделать,
– заверил министр.
Что известно о новом проекте закона о мобилизации
- Вечером 25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде два проекта законов. Первый под №10378 о мобилизации и военной службе, второй №10379 – об усилении ответственности за военные правонарушения.
- Первый предполагает, что полиция может вручать повестки военнообязанным мужчинам призывного возраста.
- Уже 4 января Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал рассмотрение нового проекта закона о мобилизации. Процесс продлится несколько дней.
- Однако глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что у полицейских и так достаточно работы. То есть Национальная полиция выступила против того, чтобы вручать повестки военнообязанным без участия военных. Выговский заявил, что каждый должен заниматься своей работой.