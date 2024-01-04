Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону пояснив, що до початку повномасштабної війни поліцейські були рівномірно розташовані по усій Україні. Проте вже з 24 лютого 2022 року – відбулись тектонічні рухи щодо дислокації підрозділів поліцейських, пише 24 Канал.

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Наразі від Чернігівської й до Миколаївської області, в прикордонних регіонах, безпосередньо в регіонах де йдуть активні бойові дії, а це 900 кілометрів, розташовані поліцейські підрозділи. Це 35 тисяч особового складу. Сюди також входить підрозділ "Лють", це 5 тисяч,

– заявив глава МВС.

За словами міністра Ігоря Клименка:

до початку повномасштабної війни на 10 тисяч населення України було в середньому виділено 23 – 26 працівників поліції;

наразі ж на деокупованих територіях – понад 100.

Очільник МВС пояснив, що режим став набагато жорсткішим, а завдань – більше. Адже поліція з початку війни на 80% збільшила свій функціонал.

Але ми не збільшуємо кількість поліцейських й набори до поліції. Ми розуміємо, що важко зараз в країні. Але ще раз хочу повторити, що якщо ситуація буде розвиватись так в країні, що необхідно буде стати до зброї – ми готові це зробити,

– запевнив міністр.

Що відомо про новий проєкт закону про мобілізацію