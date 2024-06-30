Взятие Киева, нападение на Европу и смерть: каким окружение Путина видит конец войны

Более двух лет продолжается полномасштабный конфликт России с Украиной. В окружении Путина смирились с войной и имеют несколько сценариев ее завершения.

Российские элиты прекратили спорить насчет того, стоило ли начинать полномасштабное вторжение. Теперь для них основная тема обсуждения – это то, каким именно может выглядеть конец войны. И здесь мнения разнятся.

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Будет воевать до конца

Одни считают, что большая победа на поле боя позволит Путину заявить о частичной победе и приостановить войну.

Другие убеждены, что глава Кремля не остановится, пока не дойдет до Киева.

Некоторые уверены, что для Путина на самом деле важна конфронтация с Западом, а не победа в Украине, а потому он нападет на другое государство в Европе, независимо от того, что будет происходить с текущим конфликтом.

Еще несколько пессимистов утверждают, что,война отвечает политическим интересам Путина, а потому он будет воевать, пока жив.

Мысль о бесконечной войне в Украине пугает российскую элиту, которая все еще надеется, что вторжение завершится. Они мечтают как можно быстрее вернуться к мирному времени 23 февраля 2022 года. Но пока что молчат. Они не видят пути назад,

– пишут журналисты.

Напомним, что Владимир Путин недавно озвучил "мирное предложение", согласно которому Украина должна отказаться от 4 своих областей и вывести оттуда войска. Также Киев должен "похоронить" мечты о вступлении в НАТО. Кроме того, российский диктатор желает снятия западных санкций.