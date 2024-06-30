Російські еліти припинили сперечатися щодо чи варто було починати повномасштабне вторгнення. Тепер для них основна тема обговорення – це те, яким саме може виглядати кінець війни. І тут думки різняться.

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Воюватиме до скону

Одні вважають, що велика перемога на полі бою дозволить Путіну заявити про часткову перемогу і призупинити війну.

Інші переконані, що очільник Кремля не зупиниться, поки не дійде аж до Києва.

Дехто впевнений, що для Путіна насправді важлива конфронтація із Заходом, а не перемога в Україні, а тому він нападе на іншу державу в Європі, незалежно від того, що відбуватиметься з поточним конфліктом.

Ще кілька песимістів стверджують, що,війна відповідає політичним інтересам Путіна, а тому він буде воювати, поки живий.

Думка про нескінченну війну в Україні лякає російську еліту, яка все ще сподівається, що вторгнення завершиться. Вони мріють якнайшвидше повернутися до мирного часу 23 лютого 2022 року. Але поки що мовчать. Вони не бачать шляху назад,

– пишуть журналісти.

Нагадаємо, що Володимир Путін нещодавно озвучив "мирну пропозицію", згідно з якою Україна має відмовитися від 4 своїх областей і вивести звідти війська. Також Київ має "поховати" мрії про вступ у НАТО. Крім того, російський диктатор бажає зняття західних санкцій.