О соучредителе Apple Владимир Зеленский упомянул в контексте того, что его выступление, вероятно, является самым известным в истории Стэнфорда. Трансляцию речи президента вели на фейсбуке Офиса Президента.

Более о выступлении Мог ли я это представить, но все – возможно, – Зеленский выступил перед студентами Стэнфорда

Зеленский сравнил свою команду с Apple

Он напомнил, что Apple и в частности Стив Джобс начинал свой путь в гараже из безумных идей. Якобы никто не верил и говорил, что задуманное – невозможно. Здесь он сравнил себя и свою команду: когда-то и он сидел в небольшом офисе и генерировал идеи, в которые никто не верил. Теперь же эти идеи воплощаются в жизнь.

В качестве примера он показал свой айфон – творение гениального Джобса. Впоследствии рассказал о приложении Дия, которое на нем установлено, – достижение его команды и цифровизации Украины.

Сегодня 26 миллионов украинцев могут онлайн в смартфоне оформить документы при рождении ребенка... получить разрешение на строительство, могут открыть бизнес за 7 – 15 минут, это быстрее, чем в большинстве стран мира. Украина стала первой страной в мире с цифровым паспортом,

– отметил Зеленский.

Обратите внимание! В рамках поездки в Калифорнию Зеленский встретился с гендиректором Apple Тимом Куком. После встречи он заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с этой компанией.

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