Не так давно глава Кремля Владимир Путин анонсировал трехдневное "перемирие" на период празднования 80-летия так называемой "Великой Победы". Как сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, оно начнет действовать в полночь с 7 на 8 мая.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Когда начнет действовать "перемирие", которое объявил Путин

По словам Захаровой, трехдневное "перемирие", объявленное Путиным, вступит в силу в полночь с 7 на 8 мая.

В полночь с 7 на 8 мая начнет действовать 72-часовое перемирие по случаю 80-летия Великой Победы, объявленное президентом России Владимиром Путиным 27 апреля,

– заявила она.

Таким образом, провозглашенное страной-агрессором прекращение огня, якобы должно продолжаться до полуночи с 10 на 11 мая.

Также, по словам Захаровой, во время объявленного на Пасху "перемирия" украинские военные якобы нарушали договоренности и открывали огонь первыми.

Заметим, что ранее украинская сторона отклонила инициативу о прекращении огня, приуроченную к 9 мая. Вместо этого Киев предложил 30-дневное перемирие по модели, озвученной США.