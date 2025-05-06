"Перемирие" на 9 мая: в МИД России рассказали, когда оно начнет действовать
- Трехдневное "перемирие", объявленное Владимиром Путиным, начнет действовать в полночь с 7 на 8 мая.
- Украинская сторона отклонила инициативу о прекращении огня на 9 мая и предложила 30-дневное перемирие по модели США.
Не так давно глава Кремля Владимир Путин анонсировал трехдневное "перемирие" на период празднования 80-летия так называемой "Великой Победы". Как сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, оно начнет действовать в полночь с 7 на 8 мая.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Когда начнет действовать "перемирие", которое объявил Путин
По словам Захаровой, трехдневное "перемирие", объявленное Путиным, вступит в силу в полночь с 7 на 8 мая.
В полночь с 7 на 8 мая начнет действовать 72-часовое перемирие по случаю 80-летия Великой Победы, объявленное президентом России Владимиром Путиным 27 апреля,
– заявила она.
Таким образом, провозглашенное страной-агрессором прекращение огня, якобы должно продолжаться до полуночи с 10 на 11 мая.
Также, по словам Захаровой, во время объявленного на Пасху "перемирия" украинские военные якобы нарушали договоренности и открывали огонь первыми.
Заметим, что ранее украинская сторона отклонила инициативу о прекращении огня, приуроченную к 9 мая. Вместо этого Киев предложил 30-дневное перемирие по модели, озвученной США.