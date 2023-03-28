Переговоры о вступлении Украины в ЕС: Мишель ответил, когда начнут рассмотрение
Источник:Шарль Мишель
На зимнем саммите Евросоюза могут обсудить перспективу вступления Украины и Молдовы в ЕС. В частности, будут говорить о старте переговоров.
Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель во время встречи с президентом Молдовы. Кстати, чиновник объявил о выделении около миллиарда евро помощи. Деньги пойдут в поддержку стабильности Молдовы.
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Евросоюз готовит отчет
Мишель анонсировал, что вскоре Европейская комиссия опубликует отчет о прогрессе Украины и Молдовы на пути к евроинтеграции. После результатов станет ясно, когда могут начать переговоры о вступлении стран-кандидатов в ЕС.
На основании этого отчета я намерен поднять вопрос о начале переговоров со всеми тремя странами (Украина, Молдова, Грузия – 24 Канал) об их приеме в ЕС,
– сказал политик.
Он уточнил, вероятно, вопрос о начале переговоров о вступлении Молдовы и Украины в Евросоюз будет рассмотрен на саммите в декабре 2023 года.
Что этому предшествовало
Украина и Молдова в июне прошлого года получили статус кандидата в ЕС. В то же время Грузии пока отказали в предоставлении статуса.
В феврале 2023 стало известно, что Евросоюз согласился предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев, полученных со статусом кандидата. Этот шаг Брюсселя должен ускорить переговоры с Украиной о вступлении в ЕС.