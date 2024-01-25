Скрининг начат: Стефанишина рассказала, когда начнутся переговоры о вступлении в ЕС

Еврокомиссия начала процесс скрининга украинского законодательства на соответствие действующему законодательству ЕС. Кроме того, сегодня Украина и Еврокомиссия также согласовали график дальнейших встреч на пути к ЕС.

Об этом по результатам встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Оливером Варгеи сообщила министр евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.

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Скрининг начался, что будет дальше?

Министр по вопросам евроинтеграции говорит, что скрининг – это длительный и нелегкий процесс, который предусматривает секторальные встречи по всем направлениям будущих переговоров.



"Мы согласовали график встреч, и приоритезируем сферы, с которых начинаются переговоры - это фундаментальные права и фундаментальные реформы", – сказала Стефанишина.

Она отметила, что скрининг сферы фундаментальных прав продлится около двух месяцев. Министр также отметила, что заседание Европейского совета в марте "даст импульс" переговорному процессу. Украинская сторона надеется, что довыполнение четырех реформ, которые все еще требует Еврокомиссия, ускорит принятие переговорной рамки и открытие первого раунда переговоров.

"Еврокомиссия ускоряется с теми оценками, которые они должны предоставлять, поэтому уже есть возможность подготовить второе чтение закона о лоббизме, который является последним в аноиолигархическом пакете. Он будет проголосован во 2 чтении. Так же мы проводим, еженедельный мониторинг эффективности деятельности антикоррупционных судебных органов – это новый элемент, думаю, добавятся и дополнительные правоохранительные органы с учетом последних событий в Украине", – сказала она.

В дополнение к этому, Киев работает над имплементацией законодательства о национальных меньшинствах. Этот вопрос еженедельно Украина обсуждает с Еврокомиссией и Венгрией с Румынией. Стефанишина говорит, что имеет "оптимистичные надежды" относительно положительной оценки от Еврокомиссии в марте.

По словам Стефанишиной, по результатам сегодняшней встречи Украина начинает

работу над дорожными картами в сферах верховенства права и реформы государственного управления, которые будут основой переговорного процесса. Следующим шагом станет формирование переговорных команд.

Стефанишина говорит, что Еврокомиссию во время переговоров будет представлять команда из Генерального директората по вопросам соседства и расширения, а именно руководительница Украинской службы Анна Ярош-Фрис. Со стороны Киева команду возглавит Ольга Стефанишина.

Межправительственная конференция: когда формально начнутся переговоры

Созыв Еврокомиссией межправительственной конференции является официальным началом переговоров о вступлении Украины в ЕС. Министр по вопросам евроинтеграции Украины говорит, что провести эту конференцию можно в тот же день после утверждения переговорной рамки.

По словам Стефанишиной, говорится больше о вопросах утверждения политических графиков коллег с украинской стороны и с брюссельской. После утверждения переговорной рамки это заседание может быть состояться в любой день и ограничений нет.