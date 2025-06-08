Хотим начать переговоры уже летом, – евродепутат оценил шансы Украины на вступление в ЕС

Основная задача парламентского Комитета ассоциации Украина –ЕС – помочь Украине стать членом Европейского Союза. Комитет давит на Еврокомиссию и Совет ЕС, чтобы этот процесс не останавливался.

Председатель Комитета, экс-генерал и евродепутат от Финляндии Пекка Товери в эфире 24 Канала рассказал, что уже этим летом планируют открыть первый раздел переговоров. Несмотря на то, что некоторые страны, в частности Венгрия, могут выступить против, важно не останавливаться и сохранять темп, чтобы к 2030 году Украина стала полноправным членом ЕС.

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Комитет влияет на Еврокомиссию

Это сделает Украину экономически сильнее, облегчит нашу помощь в развитии и придаст определенных гарантий безопасности.

Но это – вопрос будущего. Сейчас главное – поддерживать Украину, чтобы она могла бороться дальше. И чтобы в будущем был достигнут мир – на условиях, приемлемых для Украины, и основанный на справедливости,

– сказал Пекка Товери.

Он отметил, что в сфере безопасности комитет не является ключевым. Но его роль – держать Европейский парламент в курсе событий, делиться информацией со всеми политическими группами, чтобы те вместе могли влиять на Еврокомиссию: увеличить объемы помощи, усилить санкции против России и поддержать другие важные решения.

Мы говорим об Украине почти каждый день – по крайней мере раз в неделю. В парламенте много депутатов, которые активно поддерживают украинский вопрос, держат его в центре внимания и делятся информацией с коллегами,

– отметил Товери.

Он добавил, что депутаты проводят различные мероприятия и кампании, чтобы привлечь внимание к российским военным преступлениям – похищение детей, пытки военнопленных, атаки на мирное население. Также они распространяют информацию о новых возможностях для усиления санкций и другие действия, которые могут помочь привлечь Россию к ответственности.