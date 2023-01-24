Самолеты для Украины: Воздушные силы рассказали, когда начнется обучение пилотов

Украина просит у союзников самолеты с начала полномасштабной войны. Обучение пилотов зависит от решения союзников.

Об этом в эфире Национальному телемарафону рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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"Тема поднималась, затихала, снова поднималась. Без авиации невозможно построить совершенную систему противовоздушной обороны, потому что есть истребительное прикрытие воздуха, а есть зенитно-ракетное. Все должно работать во взаимодействии. Такое большое государство как наше не может обойтись без самолетов", – сказал Игнат.

Союзники должны определить тип самолетов

О предоставлении самолетов могут объявить на следующей встрече "Рамштайн". Представитель Воздушных сил отметил, что непонятно, насколько реалистичным и быстрым будет предоставление этой техники для Украины.

Обучение пилотов не начали. Это начнется, когда определят тип самолетов. Главным претендентом на то, что его получит Украина, является F-16. У него есть широкий спектр авиационного вооружения, что поможет нам во многих целях, – рассказал Игнат.

Сколько может продолжаться обучение пилотов для F-16

По информации Defense Express, базовый курс обучения на F-16 могут получить пилоты, прошедшие шестимесячную подготовку на турбовинтовой Т-6 и семимесячную на реактивном Т-38 Talon. Кроме этого, требуется примерно 2 месяца тренировок на AT-38.

В общей сложности продолжительность курса для F-16 составляет 9 месяцев. Речь идет о базовой подготовке пилотов. Тем не менее, курс для украинцев могут пересмотреть и сократить. Юрий Игнат рассказал, что даже в таком случае речь бы шла о 6 месяцах.

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