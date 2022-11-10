В Минобороны объяснили, когда населенный пункт можно считать освобожденным

ВСУ активно продвигаются на Юге, однако отмечают, что операция нуждается в информационной тишине. В Минобороны пояснили, что населенный пункт считается освобожденным только после выполнения двух условий.

Сначала ВСУ должны закрепиться, а затем провести стабилизационные мероприятия. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Когда только подняли флаг, рано говорить об уходе

Маляр отметила, что флаг Украины над ранее оккупированным населенным пунктом еще не означает, что его полностью освободили.

Что такое освобождение определенного населенного пункта? У нас это обычно воспринимают, если есть флаг, если военные сфотографировали флаг, так что освободили,

– добавила заместитель министра.

Она отметила, что об освобождении можно говорить, когда ВСУ закрепились и провели стабилизационные меры. По ее словам, в Снигиревке часть сделана, а часть еще нет. Поэтому Генштаб пока не делает официальных заявлений.

Продвижение ВСУ на Юге

В Генштабе ВСУ рассказали, что за прошедшие сутки подразделения Сил обороны освободили 12 населенных пунктов.

10 ноября ВСУ подтвердили, что освободили Снигиревку. Потом – села Евгеньевка и Бобровый Кут.

В Херсонской области сине-желтые флаги подняли в Киселевке, Борозенском, Станиславе и Павловке.

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