Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, путь к миру лежит через два "мостика" – либо через победу, либо через капитуляцию. Однако ни одна из сторон в войне не пойдет на уступки.

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Когда наступит пауза в боях

российская армия истощается и можно ожидать определенного затишья в боевых действиях.

По-моему, ориентировочно в октябре затихнет эта фаза войны. Подчеркиваю: фаза войны. И она не прекратится, а утихнет. Вероятно, что противник по-настоящему попросит об оперативной паузе,

– сказал Черник.

По словам военного эксперта, трудно предсказать, как будет выглядеть линия разграничения. В частности, удастся ли украинцам выйти на границы 24 февраля или ситуация будет другой.

"Потом, скорее всего, будет пауза от нескольких месяцев до нескольких десятилетий ", – предположил Черник.

Как долго продлится война с россией

По его мнению, украинцам нужно смириться с фактом, что война с россией будет длиться долго.

"Вполне реальный сценарий опускания "железного занавеса" над россией по северокорейскому примеру", – сказал военный эксперт.

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Черник убежден, что путин будет пытаться любой ценой остаться у власти.

"Если путин эту власть потеряет, он потеряет свою физическую жизнь", – добавил он.

К чему готовиться Украине

Военный эксперт отметил, что как для Украины, так и для россии эта война имеет экзистенциальное значение.

Либо мы их, либо они нас. У нас один путь – наращивать милитарные мышцы и готовиться к длительному противоборству,

– подчеркнул военный эксперт.

Военный эксперт Петр Черник о том, когда затихнет эта фаза войны: смотрите видео

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