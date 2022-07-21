Военный эксперт Игаль Левин убежден, что происходящее на фронте отнюдь не похоже на "оперативную паузу". Свое мнение он высказал 24 каналу.
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Оперативной паузы нет
По его словам, на войне такого масштаба ни один враг не будет останавливать свое войско на долгий период после частичного тактического успеха. Речь идет о ситуации с Северодонецком и Лисичанском.
И добавил, что россияне не дали бы возможности перегруппироваться и укрепиться украинским военным благодаря этой паузе.
Я уверен, что это не оперативная и не тактическая пауза, и не время, чтобы "отдохнуть", как заявлял путин,
– добавил эксперт.
У россиян сложности с наступлением
После того как HIMARS уничтожили вражеские склады, которые очень важны для логистики, у россиян сейчас большие трудности с тем, чтобы и дальше развивать наступление.
"Россияне не могут терять время. Для них каждая потерянная неделя – это усиление Украины новым оружием и опытом, и не только, а как следствие – ослабление России", – добавил Левин.
Поэтому военный эксперт уверен, что это не "оперативная пауза", оккупанты просто не могут дальше наступать.
Оперативной паузы в войне нет и сколько еще будет продолжаться война: смотрите видео
российские войска, похоже, выходят из оперативной паузы
- В Институте по изучению войны (ISW) пришли к выводу, что в последние дни оккупанты совершили серию ограниченных наземных штурмов на Донбассе.
- По состоянию на 15 июля оккупанты, вероятно, пытаются выйти из своей оперативной паузы.
- Уже на следующий день минобороны страны-агрессора подтвердило прогноз американского аналитического центра. Так, министр обороны россии сергей шойгу 16 июля отдал приказ командующим Южного и Центрального российских военных округов генералу суровикину и генерал-полковнику лапину усилить наступательные действия по всем направлениям войны против Украины.