Військовий експерт Ігаль Левін переконаний, що те, що зараз відбувається на фронті аж ніяк не схоже на "оперативну паузу". Свою думку він висловив 24 каналу.

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Оперативної паузи немає

За його словами, на війні такого масштабу жоден ворог не зупинятиме своє військо на довгий період після часткового тактичного успіху. Мовиться про ситуацію з Сєвєродонецьком та Лисичанськом.

І додав, що росіяни не дали б можливостей перегрупуватись та укріпитись українським військовим завдяки цій "паузі".

Я впевнений, що це не оперативна та не тактична пауза, і не час, щоб "перепочити", як заявляв путін,

– додав експерт.

У росіян складнощі з наступом

Після того, як HIMARS знищили ворожі склади, які дуже важливі для логістики, у росіян зараз великі труднощі із тим, щоб і надалі розвивати наступ.

Увага! Ще 10 липня президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців повідомив, що усі заяви окупантів про "оперативну паузу" – суцільна брехня. Навпаки, ворог наростив інтенсивність завдання ударів.

"Росіяни не можуть втрачати час. Для них кожен втрачений тиждень – це посилення України новою зброєю та досвідом й не тільки, відтак і послаблення росії", – додав Левін.

Тому військовий експерт впевнений, що це не "оперативна пауза", окупанти просто не можуть далі наступати.

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