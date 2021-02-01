Как только Навальный выйдет из тюрьмы, Путин туда сядет, – российский журналист
Российский оппозиционер Алексей Навальный будет сидеть в тюрьме до тех пор, пока президент России Владимир Путин не покинет Кремль. После этого Путин заменит Навального в тюрьме.
Иточник: 24 канал
Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко. Он добавил, что сейчас протесты в России, безусловно, антипутинские. Главное для россиян – не поддержка Навального, а уничтожение Путина.
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"Здесь дна нет. Это очевидно, что до тех пор, пока Путин будет в Кремле, Навальный будет находиться в тюрьме. И наоборот – как только Навальный выйдет из тюрьмы, Путин туда сядет", – сказал Яковенко.
Яковенко: Путин защищается
По его словам, президент России защищает свою жизнь и свободу, а потому не жалеет протестующих и привлекает к жестокому избиению не только полицию.
Это сигнал – бить на поражение. Я вчера видел не только полицию и Росгвардию, были и представители вооруженных сил. Армию будут использовать, это очевидно,
– заверил журналист.
Яковенко добавил, что для Путина, как и для самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, нет никаких ограничений в масштабах насилия. "Это аксиома, которую надо изучить", – подытожил журналист.
Российский журналист сказал, чем закончатся протесты в России: смотрите видео
Протесты в России: что известно
- Первая волна протестов в России началась 23 января. Тогда на улицы разных российских городов вышли тысячи людей в поддержку Алексея Навального, которого накануне задержали. Силовики жестоко избивали и задерживали людей. Среди них был даже ребенок.
- Сразу через неделю, 31 января, протесты возобновились. Известно о задержании более 4 тысяч человек.
- Силовики использовали в отношении участников акций дубинки, слезоточивый газ и даже табельное оружие.
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