Российский оппозиционер Алексей Навальный будет сидеть в тюрьме до тех пор, пока президент России Владимир Путин не покинет Кремль. После этого Путин заменит Навального в тюрьме.

Иточник: 24 канал

Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко. Он добавил, что сейчас протесты в России, безусловно, антипутинские. Главное для россиян – не поддержка Навального, а уничтожение Путина.

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"Здесь дна нет. Это очевидно, что до тех пор, пока Путин будет в Кремле, Навальный будет находиться в тюрьме. И наоборот – как только Навальный выйдет из тюрьмы, Путин туда сядет", – сказал Яковенко.

Яковенко: Путин защищается

По его словам, президент России защищает свою жизнь и свободу, а потому не жалеет протестующих и привлекает к жестокому избиению не только полицию.

Это сигнал – бить на поражение. Я вчера видел не только полицию и Росгвардию, были и представители вооруженных сил. Армию будут использовать, это очевидно,

– заверил журналист.

Яковенко добавил, что для Путина, как и для самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, нет никаких ограничений в масштабах насилия. "Это аксиома, которую надо изучить", – подытожил журналист.

Справка. В России ситуация очень похожа на ту, которая происходила несколько месяцев назад в Беларуси. Там также люди выходили на протест против президента Александра Лукашенко. В то же время белорусов жестоко избивали силовики – есть погибшие. Подробнее читайте здесь.

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