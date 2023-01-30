Когда Норвегия передаст Украине Leopard: известные термины

Норвегия отправит в Украину свои боевые танки Leopard 2 германского производства. В правительстве отмечают, что это должно произойти "скорее".

Возможно, танки отправят в конце марта. Об этом заявил министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм.

Раньше Норвегия тоже передаст Украине танки Leopard

Сколько танков получает Украина

Норвегия имеет среди запасов 36 танков Leopard 2. Однако не сообщает, сколько именно предоставит Киеву.

Мы еще не определили количество,

– сказал Арильд Грамм.

Напомним, на фоне масштабной военной помощи Украине Норвегия 25 января заявила, что также отправит Киеву танки Leopard. Грамм тогда отмечал, что страна подкрепит эту помощь обучением украинских военных и финансированием.

Чиновник убежден, что партнеры должны как можно лучше поддерживать Украину в обороне.

Танков будет больше

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный еще в декабре заявил, что ему нужно 300 танков, чтобы провести контрнаступление и выбить кафиров. Впоследствии посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил, что союзники обещают предоставить нашему государству 321 тяжелый танк.

Партнеры согласились передать нашему государству танки. В частности, Украина получит танки "Абрамс" от США и Challenger 2 от Великобритании. Германия разрешила реэкспорт танков Leopard и объявила о передаче Украине нескольких "Леопардов".

Среди последних новостей – Дания готова присоединиться к международной коалиции по передаче Украине танков