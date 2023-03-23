Об этом 24 Каналу рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, ордер на арест Путина стал неожиданностью для России.

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"Лучше, если бы МУС выдал ордер на арест Путина раньше"

Данилов отметил, что Международному уголовному суду (МУС) следовало принять такое решение гораздо раньше.

Я бы очень хотел, чтобы это произошло еще летом 2014 года, когда по прямому указанию Путина был сбит самолет MH17, на борту которого погибли 80 детей, из них – 3 младенца,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Он напомнил, что в катастрофе Boeing-777 Малайзийских авиалиний, сбитого 17 июля 2014 года в Донецкой области, в общей сложности погибли 298 гражданских лиц.

Алексей Данилов прокомментировал ордер на арест Путина: смотрите видео

Поворотный момент в истории

Секретарь СНБО отметил, что решение Международного уголовного суда крайне важно.

Это поворотный момент во многих историях, которые нас ждут в ближайшее время. Это будет вызов тем людям, которые считают себя "элитой" в России. Это будет вопрос для бизнеса и для российских олигархов,

– отметил Данилов.

По его словам, уже сейчас окружение Путина отлично понимает, что мировое сообщество не отпустит российского диктатора.

"Путин обязательно окажется на скамье подсудимых. Это неизбежно", – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов добавил, что сейчас глава Кремля не может спокойно посетить ни одну из 123 стран, являющихся участниками Римского устава. Ведь там диктатору грозит арест.

Ордер на арест Путина: коротко