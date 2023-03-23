Про це 24 Каналу розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. За його словами, ордер на арешт Путіна став несподіванкою для Росії.

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"Краще, якби МКС видав ордер на арешт Путіна раніше"

Данілов зауважив, що Міжнародному кримінального суду (МКС) варто було ухвалити таке рішення набагато раніше.

Я б дуже хотів, щоб це сталося ще влітку 2014 року, коли за прямою вказівкою Путіна був збитий літак MH17, на борту якого загинули 80 дітей, з них – 3 немовлят,

– наголосив секретар РНБО.

Він нагадав, що у катастрофі Boeing-777 Малайзійських авіаліній, який збили 17 липня 2014 року у Донецькій області, загалом загинули 298 цивільних осіб.

Олексій Данілов прокоментував ордер на арешт Путіна: дивіться відео

Поворотний момент в історії

Секретар РНБО зауважив, що рішення Міжнародного кримінального суду є вкрай важливим.

Це поворотний момент у багатьох історіях, які нас чекають найближчим часом. Це буде виклик для тих людей, які вважають себе "елітою" в Росії. Це буде питання для бізнесу та для російських олігархів,

– зазначив Данілов.

За його словами, вже зараз оточення Путіна чудово розуміє, що світова спільнота не відпустить російського диктатора.

"Путін обов'язково опиниться на лаві підсудних. Це неминуче", – наголосив секретар РНБО.

Данілов додав, що зараз очільник Кремля не може спокійно відвідати жодну зі 123 країн, які є учасниками Римського статуту. Адже там диктатору загрожує арешт.

Ордер на арешт Путіна: коротко