Также на ускорение этих процессов может существенно повлиять "прорыв" в Курской области. Журналист добавил, что многие олигархи сейчас предпочитают находиться в Дубае или Тель-Авиве, показывая определенную лояльность к Путину.

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При каком условии олигархи могут пойти против Путина

Грозев рассказал, что российские олигархи могут изменить свое отношение к диктатору Владимиру Путину в зависимости от успехов или неудач России на поле боя. По мнению болгарского журналиста, начало активных боевых действий в Курской области может существенно повлиять на поддержку олигархов кремлевского режима.

Журналист рассказал, что сейчас большинство российских олигархов лояльны к Путину. Впрочем, все может резко измениться. Грозев отметил, что ближайшие несколько месяцев олигархи будут наблюдать и будут ожидать переговоры России с Западом, чтобы произошло ослабление санкционной политики. Он также рассказал, что большинство российских олигархов сейчас находятся в Дубае или в Тель-Авиве.

Трудно прогнозировать, но мое понимание от разговоров с людьми, которые близки к этим кругам, что уже ожидаются следующие несколько месяцев, чтобы понять, есть ли вообще шанс, что Путин может показать какие-то тактические успехи, чтобы Запад начал договариваться с Россией,

– отметил Грозев.

В случае отсутствия тактического успеха России на фронте и соответственно отсутствия переговоров с Западом, олигархи могут изменить свое отношение к главе Кремля. Грозев также отметил, что на это в значительной степени может повлиять ситуация в Курской области.

"В этом варианте, если он сможет показать такие результаты, то они готовы поддержать Путина, потому что есть надежда, что санкции будут как-то прекращены. Если нет этого тактического успеха и не стоит ожидать договоренности, они готовы вернуться против Путина. То, что сейчас происходит в Курской области, я считаю, повышает ситуацию на второй сценарий", – рассказал журналист.