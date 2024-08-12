Також на пришвидшення цих процесів може суттєво вплинути "прорив" у Курській області. Журналіст додав, що багато олігархів наразі вважають за краще перебувати в Дубаї або Тель-Авіві, показуючи певну лояльність до Путіна.

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За якої умови олігархи можуть піти проти Путіна

Грозєв розповів, що російські олігархи можуть змінити своє ставлення до диктатора Владіміра Путіна залежно від успіхів чи невдач Росії на полі бою. На думку болгарського журналіста, початок активних бойових дій у Курській області може суттєво вплинути на підтримку олігархів кремлівського режиму.

Журналіст розповів, що зараз більшість російських олігархів лояльні до Путіна. Втім, все може різко змінитися. Грозєв зазначив, що найближчі кілька місяців олігархи спостерігатимуть і будуть очікувати на переговори Росії із Заходом, щоб відбулося ослаблення санкційної політики. Він також розповів, що більшість російських олігархів наразі перебувають в Дубаї або в Тель-Авіві.

Важко прогнозувати, але моє розуміння від розмов з людьми, які близькі до цих кіл, що вже очікуються наступні кілька місяців, щоб зрозуміти, чи є взагалі шанс, що Путін може показати якісь тактичні успіхи, щоб Захід почав домовлятися з Росією,

– зазначив Грозєв.

У разі відсутності тактичного успіху Росії на фронті і відповідно відсутності переговорів з Заходом, олігархи можуть змінити своє ставлення до глави Кремля. Грозєв також зауважив, що на це значною мірою може вплинути ситуація у Курській області.

"У цьому варіанті, якщо він зможе показати такі результати, то вони готові підтримати Путіна, бо є надія, що санкції будуть якось припинені. Якщо немає цього тактичного успіху і не варто очікувати на домовленості, вони готові повернутися проти Путіна. Те, що зараз відбувається у Курській області, я вважаю, підвищує ситуацію на другий сценарій", – розповів журналіст.