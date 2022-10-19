Какой подтекст закладывал Суровикин в свои слова о Херсоне – можно только догадываться. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Эксперт отметил, что после заявлений Суровикина есть возможность того, что российские войска все-таки покинут Херсон.

Суровикин говорил так, чтобы мы могли только догадываться, что он имел в виду. То ли он имел в виду применение оружия массового уничтожения, то ли уход из Херсона, то ли он говорил о подготовке к какому-либо другому удару, допустим, по Киеву – с территории Беларуси,

– объяснил обозреватель.

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По его словам, все могут только анализировать и делать теории о том, что имел в виду руководитель оккупационных войск.

"В целом все российские военные страдают из-за отсутствия четких формулировок в высказываниях и затуманенного сознания", – резюмировал Гудков.

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