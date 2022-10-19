Какой подтекст закладывал Суровикин в свои слова о Херсоне – можно только догадываться. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
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Эксперт отметил, что после заявлений Суровикина есть возможность того, что российские войска все-таки покинут Херсон.
Суровикин говорил так, чтобы мы могли только догадываться, что он имел в виду. То ли он имел в виду применение оружия массового уничтожения, то ли уход из Херсона, то ли он говорил о подготовке к какому-либо другому удару, допустим, по Киеву – с территории Беларуси,
– объяснил обозреватель.
Что означали новые заявления Суровикина: смотрите видео
По его словам, все могут только анализировать и делать теории о том, что имел в виду руководитель оккупационных войск.
"В целом все российские военные страдают из-за отсутствия четких формулировок в высказываниях и затуманенного сознания", – резюмировал Гудков.
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Резонансные заявления Суровикина: что известно
- Глава Кремля Владимир Путин недавно назначил нового руководителя "спецоперации" в Украине. Российские войска возглавил генерал Сергей Суровикин, более известный как "сирийский мясник". После его вступления на должность государство-агрессор провело массированную ракетную атаку против Украины. Это "фирменный стиль" Суровикина, благодаря которому он и занял свой пост.
- В то же время Суровикин внезапно заговорил о "дружбе" украинцев и россиян. "Сирийский мясник" цинично заявил, что хочет, чтобы Украина была дружественной к России, которая ежедневно убивает десятки мирных украинцев.
- Также он заявил, что россияне будут действовать "осознанно и своевременно, не исключая вероятность принятия наиболее непростых решений". Суровикин намекнул на "непростые решения" по Херсону, к которому приближаются украинские воины. Вероятно, Россия готовится к еще одному "жесту доброй воли".