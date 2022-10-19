Гауляйтер Херсона Владимир Сальдо уже несколько дней ходит не свой. Его очень пугает контрнаступление ВСУ и тот факт, что наши военные слишком приблизились к областному центру. Поэтому он принял ряд решений, которые якобы должны предотвратить это. О них рассказывает 24 канал, ссылаясь на росСМИ.

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Въезд в Херсонскую область закрыли

Итак, он принял решение на 7 дней закрыть въезд в Херсонскую область. Правда, касается этот запрет только гражданских. Также попасть на территорию захваченной области можно будет благодаря специальным пропускам комендатуры. Их будут получать компании, поставляющие продовольствие и другую продукцию. Позже он решил уточнить. Мол, касается закрытия въезда только правобережья Днепра.

В то же время в Херсоне работают над увеличением пропускной способности паромных переправ. Это делают для того, чтобы больше жителей города могли перебраться на другой берег Днепра.

По словам Сальдо, Херсон за последние два дня покинули более 5 тысяч жителей. Да и почти 40% населения области уже выехало из региона. По заверению гауляйтера, переезд оплачивается федеральным бюджетом.

Оккупанты пообещали, что выехавшие из Херсона будут проживать в специально подготовленных домах отдыха. Они находятся, говорит Сальдо, на побережье моря. Более того, оккупанты решили устроить обход жителей Херсона. Их просят покинуть город, ведь существует риск прорыва дамбы, связанного с атакой ВСУ. Кроме того, псевдовласть "позаботилась" об учителях, врачах, а также других представителях бюджетной сферы. Их организованно вывезут из Херсона 19 октября.

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Сами же крысы – псевдовласть, переезжает на левый берег Днепра. Речь идет о так называемых подразделениях, а также министерствах гражданской администрации Херсонской области. Об этом также сообщил гауляйтер.

В сети уже есть фото, на которых можно увидеть очереди из гражданских. Они не столь масштабны, как могли быть. В то же время, можно увидеть, что сами жители не до конца понимают, куда и насколько уезжают. У кого-то с собой небольшая сумка, а у кого-то – по несколько чемоданов.

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Оккупанты врут о возможной атаке со стороны ВСУ

В Центре противодействия дезинформации пролили свет на ситуацию вокруг Херсона. В ведомстве отметили, что жителям города поступают сообщения. В них говорится, что Силы обороны будут атаковать город.

Уважаемые жители! Срочно эвакуируйтесь. Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ...,

– говорится в сообщениях.

ЦПИ подчеркивает, что враг распространяет дезинформацию. И делает он это для того, чтобы жители Херсона паниковали. Самому же врагу необходимо депортировать как можно больше украинцев, маскируя все это движение так называемой эвакуацией.

В ведомстве добавили, что ВСУ никогда "не производили прицельных обстрелов гражданского населения". Более того, наши военные не предупреждают о своих планах захватчиков. Так что вся эта информация, которую сейчас педалируют враги, – откровенный фейк.

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Как отреагировали на ситуацию в Офисе Президента

Глава ОП Андрей Ермак отметил, что соответствующая тактика оккупантов довольно примитивна. Особенно с учетом того, что российские террористы обстреливают украинские города. Это делают те, чьи самолеты врезаются в многоэтажки, унося жизнь своего же народа.

Не смог обойти вниманием весь этот фарс советник главы ОП Михаил Подоляк. Он отметил, что и месяц не прошел с того как объявили об аннексии Херсонской области. За этот короткий промежуток времени настроения от "торжественного концерта на Красной площади и криков "гойда" очень быстро перешли к "торжественной эвакуации".

Реальность может быть болезненной, если жить в мире придуманных фантазий,

– подчеркнул Подоляк, напоминая о правосудии от Украины.

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