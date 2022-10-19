Гауляйтер Херсона Володимир Сальдо уже кілька днів ходить сам не свій. Його дуже лякає контрнаступ ЗСУ та той факт, що наші військові надто вже наблизилися до обласного центру. Тож він ухвалив низку рішень, які буцімто мали б запобігти цьому. Про них розповідає 24 канал, посилаючись на росЗМІ.

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В'їзд до Херсонщини закрили

Отже, він ухвалив рішення на 7 днів закрити в'їзд на Херсонщину. Правда, стосується ця заборона лише цивільних. Також потрапити на територію захопленої області можна буде завдяки спеціальним перепусткам комендатури. Їх отримуватимуть компанії, які постачають продовольство й іншу продукцію. Пізніше він вирішив уточнити. Мовляв, стосується закриття в'їзду лише правобережжя Дніпра.

Водночас у Херсоні працюють над збільшенням пропускної спроможності поромних переправ. Це роблять для того, щоб більше мешканців міста могли перебратися на другий берег Дніпра.

За словами Сальдо, Херсон упродовж останніх двох днів покинули понад 5 тисяч мешканців. Та й узагалі майже 40% населення області вже виїхало з регіону. Як запевняє гауляйтер, переїзд оплачується федеральним бюджетом.

Окупанти пообіцяли, що ті, хто виїхав з Херсона, мешкатимуть у спеціально підготовлених будинках відпочинку. Вони розташовані, каже Сальдо, на узбережжі моря. Ба більше, окупанти вирішили влаштувати обхід мешканців Херсона. Їх просять покинути місто, адже існує буцімто ризик прориву дамби, пов'язаного з атакою ЗСУ. Крім того, псевдовлада "потурбувалася" про вчителів, лікарів, а також інших представників бюджетної сфери. Їх організовано вивезуть з Херсона 19 жовтня.

З Херсона депортують українців / Фото з телеграма Юрія Соболевського

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Самі ж пацюки – псевдовлада, себто – переїжджає на лівий берег Дніпра. Мовиться про так звані підрозділи, а також міністерства цивільної адміністрації Херсонської області. Про це також повідомив гауляйтер.

У мережі вже є фото, на яких можна побачити черги з цивільних. Вони не настільки масштабні, як могли бути. Водночас можна побачити, що самі мешканці не до кінця розуміють, куди та наскільки виїжджають. У когось заледве з собою невеличка сумка, а в когось – по кілька валіз.

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Окупанти брешуть про можливу атаку з боку ЗСУ

У Центрі протидії дезінформації пролили світло на ситуацію довкола Херсона. У відомстві зазначили, що мешканцям міста надходять повідомлення. У них йдеться, що Сили оборони буцімто атакуватимуть місто.

Шановні мешканці! Терміново евакуюйтеся. Будуть обстріли житлових кварталів ЗСУ...,

– йдеться у повідомленнях.

ЦПД підкреслює, що ворог поширює дезінформацію. І робить він це задля того, щоб мешканці Херсона панікували. Самому ж ворогові необхідно депортувати якомога більше українців, маскуючи весь цей рух так званою "евакуацією".

У відомстві додали, що ЗСУ ніколи "не проводили прицільних обстрілів цивільного населення". Ба більше, наші військові не попереджають про свої плани загарбників. Тож уся ця інформація, яку зараз педалюють вороги, – відвертий фейк.

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Як відреагували на ситуацію в Офісі Президента

Глава ОП Андрій Єрмак зауважив, що відповідна тактика окупантів доволі примітивна. Особливо з урахуванням того, що саме російські терористи обстрілюють українські міста. Це роблять ті, чиї літаки врізаються у багатоповерхівки, забираючи життя свого ж народу.

Не зміг оминути увагою весь цей фарс радник глави ОП Михайло Подоляк. Він зазначив, що і місяця не минуло від оголошення про анексію Херсонської області. За цей короткий проміжок часу настрої від "урочистого концерту на Червоній площі та криків "гойда" дуже швидко перейшли до "урочистої евакуації".

Реальність може бути болючою, якщо жити у світі вигаданих фантазій,

– наголосив Подоляк, нагадуючи про правосуддя від України.

Яка ситуація на Херсонщині останнім часом

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