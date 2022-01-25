"Когда Отечество в опасности": ПЦУ обнародовала молитву за Украину

В Православной церкви Украины отреагировали на угрозу вторжения России. Митрополит Епифаний обратился к украинцам с молитвой и призвал не поддаваться панике.

Епифаний напомнил, что война России против Украины продолжается уже восьмой год. И хотя она является необъявленной, последствия этой войны украинцы ощущают ежедневно.

Важно Украина не пойдет на уступки для умиротворения Путина, – Кулеба

По словам Епифания, последствиями русской войны:

оккупация Крыма и части Донбасса,

ежедневные обстрелы российскими войсками украинской территории,

постоянные гибридные атаки со стороны России в экономической, дипломатической, информационной, религиозной и других сферах.

Мы способны противостоять в этой войне. Мы – не одни, с нами Бог и помощь наших союзников,

– подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Он добавил, что с начала российской агрессии в храмах ПЦУ непрерывно звучит молитва об избавлении от нашествия чужаков, про Божью опеку над нашими защитниками на фронте, за облегчение участи и освобождение пленных и заложников.

"Благословляю ближайший воскресный день, 30 января, во всех храмах Православной Церкви Украины вознести дополнительно особые молитвы за нашу Родину", – написал Епифаний.

Также митрополит ПЦУ опубликовал текст молитвы за Украину:

"Господи Боже наш, Ты выслушал Моисея, когда он протягивал к Тебе руки, и народ израильский укрепил на амаликитян, вооружил Иисуса Навина на битву и повелел солнцу остановиться. Ты и в настоящее время, Владыка, услышь нас, мы молимся Тебе. Укрепи силой Твоей набожный народ наш, благослови его дела, приумножь славу его победой над врагом, укрепи всемогущей Твоей десницей его государство, сохрани его войско, пошли ангела Твоего на укрепление, подай им все, что просят для спасения; успокой вражду и мир утверди. Пошли, Господи, невидимую десницу Твою, которая рабов Твоих защищает во всем. Потому что Твоя есть власть, Царство и сила, от Тебя помощь все принимаем, на Тебя надежду возлагаем и Тебе славу приносим, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь."

Что известно об угрозе вторжения России в Украину

О возможности полномасштабного российского вторжения в западных СМИ говорят еще с октября 2021 года. По данным разведки, Россия активно наращивает войска у наших границ.

В Белом доме подтвердили, что США готовят экспортные санкции против Кремля. Новый пакет ограничений может повредить промышленности России.

25 января Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам. Президент подчеркнул, что поводов для паники нет и ситуация на границе контролируемая нашими бойцами.

Заметим, что даже по худшему развитию событий Украина не остаются в одиночестве. По состоянию на сейчас многие страны передали нам военную помощь, в частности летальное оружие.