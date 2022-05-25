Мы говорили с Зореславой в одном из львовских приютов. Останавливались несколько раз, потому что слезы не давали говорить дальше. Выдыхали и снова говорили: о Буче, Ирпене, Ворзеле. Именно в Киевской области россияне разоблачили свое настоящее лицо – насильников, мародеров, но точно не военных.

Также на тему Вывезла 4 детей, чтобы не видели того, что люди видят в Мариуполе – Мария о выезде из Запорожья

СВОИ. Истории тех, кто уехал, чтобы вернуться.

Зореслава уехала из Киева в первые дни войны: смотрите видео

5 утра 24 февраля: начало войны

Началась война для Зореславы, как и большинства украинцев, под звуки взрывов. Сначала они с парнем не сразу поняли, что это. Думали – озорничает кот.

В 5 утра мы очнулись от взрывов. У нас дома кот, мы думали, что он озорничает, потому что это его привычное - в такое время просыпаться, будить и проситься в комнату. Но когда мы пустили кота, мы поняли, что звуки не прекращаются. Посмотрели с парнем. И в тот момент раздался звонок. У меня два старших брата, они в Борисполе – их одними из первых сообщили о войне, вот полпятого утра они уже перезвонили и сказали, что началась война,

– вспомнила Зореслава.

В столице девушка оставалась до последнего, пыталась овладеть своим страхом. Однако родители очень волновались, просили уехать из столицы. Через неделю, по словам Зореславы, город понемногу начал возвращаться к жизни, по крайней мере, заработала инфраструктура. Однако страх никуда не исчез, только усиливался с каждой сиреной и эхом взрывов.

В первые дни цепенела от страха: ни есть, ни пить не могла

Пока не слышны сирены и взрывы рядом, то в принципе, кажется, что идет нормальная жизнь. Через несколько дней люди начали приходить в себя от ужаса. Ибо в первые дни – от страха цепенеешь и не понимаешь, что делать. Организм нуждается в каких-то базовых потребностях – поесть, попить, но ты не можешь этого сделать,

– говорит Зореслава.

У каждого из нас разный порог страха, мы по-разному реагируем на травматические события, но они так или иначе причиняют нам много боли. Мы еще долго будем приходить в себя от этого ужаса и пытаться вернуться к жизни. В то же время никто из нас не знает, как долго продлится эта война, а потому позволить стрессу разрушать нас – мы не можем.

Оплакивать горе, сочувствовать, волонтерить и быть в безопасности – так решила действовать Зореслава. Следующим шагом была эвакуация из Киева в более безопасные западные регионы.



Зореслава не сдерживает слез, когда рассказывает о войне в Киеве / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Выезд из Киева во Львов

"Я живу на Левом берегу в Киеве, поэтому первый этап – это выехать с Левого берега на Правый. В нашей части метро уже не функционировало, поскольку оно на открытых участках, и его сразу же закрыли. Поэтому мы добирались через знакомых попутками", – вспомнила Зореслава.

Несколько дней девушке пришлось пожить на Правом берегу, чтобы узнать, как ходит сообщение железной дороги. В один из тех дней россияне обстреляли Правый Берег – взрывы произошли как раз у вокзала. Поэтому девушка ждала еще несколько дней, чтобы ситуация уладилась. Уезжать боялась – это было небезопасно.

Через несколько дней я отправилась во Львов. Это было где-то 10 – 11 марта. К тому времени уже в поездах не было такой загруженности, как в первые дни, можно было сидя ехать и даже иметь место, чтобы посидеть, а не стоять в тамбуре вагона. Уже будучи в пути написала девушкам из убежища, есть ли место или примут меня. С 12 марта я живу здесь, в убежище для временных переселенцев,

– рассказала Зореслава.

Девушка работает удаленно, для работы ей нужен только ноутбук. Говорит, что в дни, когда новости совсем плохие, ей не до работы, конечно, обновляет новостную ленту ежесекундно. Кроме работы занимается волонтерством, так было и до полномасштабного вторжения, а сейчас эта ниша стала для Зореславы спасительной.

Вышли на улицу и прилетел снаряд, я закрыла дочь собой, – харьковчанка Юля о побеге из города

Кадры из Бучи дали понять, что от России можно ждать всего

Наш разговор с Зореславой мы записывали в апреле, тогда свое возвращение в Киев она отложила. Говорить о любимом городе, изуродованном русскими, девушке было сложно.

Мы обсуждали с парнем мое возвращение в Киев, а затем открылись кадры о Буче, Ворзеле. Мы поняли, что от России можно ожидать чего угодно. Приняли решение, что в Киев опасно возвращаться, лучше переждать в безопасности. То, что делают россияне с женщинами и детьми – это недопустимо.

– отметила Зореслава.

Мы попытались успокоить девушку, ведь россияне на апрель отошли с Киевщины. Область освободили от захватчиков. Но Зореславу снова охватил страх. Ее глаза еще раз наполнились слезами.

"Я не верю. Они уволены, но это не отменяет, что есть диверсионные группы, авиаудары повторяются. Сказать, что вернуться в город безопасно, я не могу", – с грустью признала девушка.



Девушка боялась возвращаться в Киев и не чувствовала себя в безопасности / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Буча, Гостомель, Ирпень стали точкой невозвращения в этой войне. Жестокость с которой вошли российские солдаты на Киевщину стала шоком для мира, а для украинцев терпкой болью, которая не исчезает уже третий месяц войны и вряд ли когда-нибудь исчезнет.

Мы никогда не простим россиянам унесенные жизни. Несмотря на все доказательства зверств, в России продолжают называть начатую ими войну "спецоперацией", которая имеет целью "демилитаризацию и денацификацию".

В Киевской области россияне расстреливали людей прямо посреди улицы - это геноцид украинского народа / Фото AP и других СМИ

24 канал выражает соболезнования родным погибших. Зверства россиян недопустимы. Это боль всего украинского народа. Мы должны распространять правду об этой позорной войне, чтобы Россия ответила за геноцид украинцев.

Готовы защищать Европу, весь мир, но нам нужна помощь: Зореслава о победе Украины

После окончания войны мы отстроим страну, постараемся восстанавливать и души. Боль навсегда с нами, но украинская нация имеет невероятную силу и несокрушимость. Никогда до сих пор мы не были единственными в своей цели, враг хотел уничтожить нас, как нацию, зато укрепил наше самосознание.

Нам страшно, но мы устоим. Для Украины это не в первый раз, поэтому мы выстоим. Готовы защищать Европу, весь мир, но нам нужна их помощь, поддержка,

– отметила Зореслава.

Со словами о возвращении домой, в Киев, девушка тепло улыбается. Говорит, даже не сомневается в победе украинского народа. Банальные вещи, которые сейчас себе не позволяет, по возвращении обещает претворить в жизнь. Ибо счастье проживать каждый день.

Каждый вечер сейчас засыпаю с мнением о том, что обязательно будет победа. Я вернусь, буду плакать от счастья несколько часов. Приведу себя в порядок, пострижусь – хочется сбросить всю эту боль. Переберу вещи – отдам одежду, обувь нуждающимся людям. Буду работать, волонтерить, восстанавливать страну вместе со всеми,

– добавила Зореслава.

Отстроим обязательно! Жизнь победит тьму. Мы сделаем все, чтобы привлечь к ответственности виновных геноцида украинского народа.

После разговора с Зореславой мы долго говорили о восприятии страха и реакции психики на войну. О том, как каждый из нас "проживает" ее. О боли и ненависти, жизни и инстинктах. Война уже третий месяц убивает каждого из нас по-разному, но наша нация будет жить, обязательно!