Когда похолодает: будет ли резкая смена погоды в сентябре

В этом году сентябрь может быть на 2 – 3 градуса теплее климатической нормы. В течение первой декады максимальная температура местами даже будет превышать +30 градусов.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины.

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Метеоролог отметила, ожидается, что сентябрь может быть на 2 – 3 градуса теплее климатической нормы. Максимальная температура в течение первой декады почти на всей территории нашего государства будет превышать +25 градусов, а в отдельных регионах даже +30 градусов.

Постепенно температура воздуха будет снижаться, но оставаться достаточно высокой. Средняя за сутки температура будет, вероятно, выше +15 градусов – границу метеорологического лета. Поэтому очень вероятно, что сентябрь в этом году будет преимущественно типичным летним месяцем,

– отметила Вера Балабух.

Кстати, именно сентябрь будет самым теплым месяцем этой осени. Эксперт также рассказала, что в ближайшее время снег и заморозки не ожидаются.

Хотя, вероятно, до конца месяца они могут быть на высокогорье Карпат,

– отметила метеоролог.

Балабух также рассказала, ожидается, что в целом эта осень будет не только теплой, но и достаточно засушливой, особенно в первой половине. Однако такие условия в целом характерны для Украины. Кстати, нередко этот период еще называют "золотой осенью". Впрочем, этом году такие процессы будут более интенсивными.

"Ожидается, что в этом году осень может быть на 2 градуса выше и теплее климатической нормы. Поэтому очень вероятно, что нынешняя осень, если и будет не самой теплой, то попадет в тройку самых теплых за последние полвека", – отметила эксперт.

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Интересно! Самой теплой в Украине с 1961 года в Украине была осень 2023-го. Так, средняя за сезон температура воздуха была на 2,4 градуса выше ее средних многолетних значений в 1991 – 2020 годах. Также она превысила на 0,02 градуса среднюю за сезон температуру в 2020 году.