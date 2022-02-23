Когда появится украинская вакцина, новый прогноз НАН: новости о коронавирусе 23 февраля

В НАН дали новый прогноз распространения COVID-19. Стало известно, когда украинцы смогут прививаться вакциной собственного производства. Ляшко рассказал, что нужно, чтобы в Украине упразднили карантин. В ВОЗ сообщили насколько опасен новый вариант Омикрона. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 23 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 23 февраля

В Украине 25 тысяч инфицированных и более 3 тысяч госпитализированных с COVID-19

Источник: Минздрав

В больницы попали 3140 человек с COVID-19 или подозрением на наличие болезни. От осложнений недуга, к сожалению, скончались 297 пациентов. Зато поправились – 37 432 человека, что является рекордным количеством с начала пандемии.

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Темпы тестирования выросли

За прошедшие сутки в Украине провели 113 396 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в частности:

47 206 – методом ПЦР;

5 691 – методом ИФА;

60 499 – исследований экспресс-тестами на антиген.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 3699;

Винницкая область – 523;

Волынская область – 786;

Днепропетровская область – 2343;

Донецкая область – 1523;

Житомирская область – 870;

Закарпатская область – 385;

Запорожская область – 1274;

Ивано-Франковская область – 424;

Киевская область – 1317;

Кировоградская область – 414;

Луганская область – 701;

Львовская область – 557;

Николаевская область – 1120;

Одесская область – 1142;

Полтавская область – 1686;

Ровенская область – 617;

Сумская область – 591;

Тернопольская область – 372;

Харьковская область – 767;

Херсонская область – 792;

Хмельницкая область – 1173;

Черкасская область – 1323;

Черновицкая область – 294;

Черниговская область – 369.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Общая статистика распространения COVID-19

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 783 835 случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 23 февраля поправились 4 023 033 человека. Впрочем, к сожалению, болезнь унесла жизни 105 229 наших граждан.

Сколько украинцев сделали прививки против коронавируса и какими вакцинами

Источник: Минздрав

С начала вакцинальной кампании привито 15 712 650 жителей страны, из них получили первую дозу – 15 712 648 человек, две дозы – 15 175 097 человек. Дополнительную дозу для усиления действия вакцины сделали 27,4 тысяч человек. Бустерную прививку получили около 702 тысяч граждан.

Какие вакцины выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 7 017 894,

Coronavac – 5 004 363,

AstraZeneca – 1 639 788,

Moderna – 1 542 738,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Какой будет заболеваемость в начале марта: в НАН дали новый прогноз распространения COVID-19

Источник: НАН Украины

Ученые Национальной академии наук опубликовали актуальный прогноз распространения коронавируса в Украине в начале марта. Суточная заболеваемость будет колебаться от 13 до 26 тысяч случаев. При этом, по прогнозам ученых, среднее количество новых случаев будет равно 23 799 в течение недели 23 февраля – 1 марта 2022 года. И 20 076 – в течение недели 2 – 8 марта 2022 года.

Прогнозируемое количество новых случаев по результатам вычислений статистической моделью Prophet / Инфографика НАН

Желтую зону карантина снова сократили: актуальная карта Минздрава

Источник: Минздрав

Министерство здравоохранения обновило карантинную карту Украины. Количество областей в желтой зоне уменьшилось – в ней осталось всего три области: Львовская, Харьковская и Черновицкая.

В красной зоне карантина по-прежнему 5 областей:

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Луганская,

Ровненская,

Хмельницкая.

В других регионах оранжевый уровень эпиднебезопасности.

Актуальное карантинное зонирование страны / Инфографика Минздрава

Ляшко рассказал, что нужно, чтобы в Украине отменили карантин

Источник: 24 канал

Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что карантинные ограничения в Украине могут ослабить уже весной или летом. Отменить карантин могут при высоких уровнях вакцинации – от 70% взрослого населения.

Стало известно, когда украинцы смогут прививаться вакциной собственного производства

Источник: 24 канал

Министр здравоохранения Виктор Ляшко ожидает, что уже в середине весны с линии сойдет первая украинская вакцина, произведенная в Украине. Руководитель ведомства отмечает, что вопрос разработки украинской вакцины – в повестке дня.

В Минздраве разрешили открывать флакон вакцины для одного пациента

Источник: 24 канал

В Украине теперь врачи могут открывать флакон с многодозной вакциной против COVID-19 для одного пациента. То есть врачам не нужно ждать, пока соберется необходимое количество людей для вакцинации.

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Новости о коронавирусе в мире 23 февраля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии в мире выявили более 428 миллионов больных коронавирусом и более 5,9 миллиона смертей среди пациентов.

По состоянию на сегодняшний день больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Германия, Россия, Бразилия и Индия.

Смертность от коронавируса в мире за прошедшую неделю / Инфографика 24 канала

Насколько опасен новый вариант Омикрона: заявление ВОЗ

Источник: MedicalXpress

Возникновение нового варианта штамма коронавируса Омикрон вызвало беспокойство у многих ученых. Теперь специалисты выяснили, что он не опаснее первоначального варианта Омикрона.

Исследование коронавируса

Некоторые болезни желудка повышают риск постковидного синдрома

Источник: Medscape

Датские ученые обнаружили еще один существенный фактор развития длительных симптомов коронавируса – воспалительные заболевания кишечника. Люди с болезнью Крона и язвенным колитом в 1,5 – 3 раза чаще страдают постковидным синдромом.