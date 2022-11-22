Когда покажут украинский ударный беспилотник: в Укроборонпроме приоткрыли занавес

В Укроборонпроме разрабатывают новый украинский ударный беспилотник. Однако этот процесс не происходит за несколько месяцев. Может потребоваться больше времени.

Это пытаются ускорить, рассказал писатель, воин и менеджер проектов Государственного концерна Укроборонпром Мартин Брест.

Кстати Первые испытания прошли успешно: когда полетит ударный беспилотник от Укроборонпрома

Когда покажут беспилотник

Брест надеется, что к Новому году беспилотник покажут, но это не 100%. По крайней мере, его представляют военным на испытаниях. В частности, они уже получили гораздо больше технической информации, чем можно обнародовать.

За месяц или за несколько месяцев такие вещи не строятся. Они строятся долго. Мы максимально ускоряем этот вопрос,

– рассказал Брест.

Каким будет аппарат

Укроборонпром еще 17 октября сообщил, что завершает разработку украинского ударного беспилотника. Это произошло после очередных атак Киева иранскими дронами-камикадзе.

Анонсировали, что его дальность – 1000 километров, вес боевой части – 75 килограмм.

Затем менеджер Укроборонпрома Олег Болдырев открыл занавес, что первые испытания беспилотника прошли успешно. Кроме того, он заметил, что этот дрон – не единственная разработка. Однако единственная, о которой уже стало известно в публичном пространстве.

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