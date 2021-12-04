Когда после 10 месяцев ротации вернулся с фронта, не знал даже, как кофе купить, – Коцюбайло

Дмитрий Коцюбайло уже 8 лет защищает Украину на Донбассе. Герой рассказал, что он и его собратья периодически ездят домой.

Командир 1-й штурмовой роты "Правого сектора" Дмитрий Коцюбайло (позывной – Да Винчи), который на днях получил звание Героя Украины, рассказал, что после возвращения с войны перестаешь ориентироваться в реальности.

Заметьте Не знаю насчет Харькова и Одессы, но даже на Донбассе нас могут залить кровью, – Дмитрий Коцюбайло

Герой вспомнил, как как-то провел на фронте 10 месяцев подряд. За это время он настолько углубился в то, что там происходило, что даже забыл, как там все функционирует в тылу. Тем более жизнь очень быстро меняется.

Когда после десяти месяцев выехал с фронта, не понимал даже, как на заправке кофе купить. Абсолютная дезориентация,

– рассказал Коцюбайло.

Он подчеркнул, что стоит ездить домой. И защитники ездят, в то же время большинство из них всегда возвращается.

Коцюбайло о вакцинации

Герой заметил, что вакцинировался сразу, как только получил такую возможность.

Коцюбайло подчеркнул: вакцинация является результатом прогресса, и очень непонятно, почему некоторые добровольно выбирают болеть.

По словам героя, у защитников иммунитет – не очень хороший. Люди постоянно мерзнут.

Коцюбайло заметил, что не понимает, как человек выжил под обстрелами, восемь лет войны пережил уже и все это для того, чтобы потом уйти из жизни от "короны".

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