Когда в областях, которые накрыла непогода, наконец-то потеплеет

Часть областей Украины 26 ноября накрыла мощная непогода. Впрочем, синоптики дают надежду, что вскоре потеплеет.

Когда изменится погода и где еще пригреет до +16 градусов, пишет 24 Канал. Кстати, мы собрали все о непогоде и ее последствиях.

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Когда в Украине потеплеет

Начнем с прогноза на трое суток. Так вот, синоптики отметили, что 28 ноября будет преимущественно без осадков. Только в западных областях днем мокрый снег, в Закарпатье с дождем.

На дорогах снова гололедица, будьте очень внимательны и осторожны. Ночью 5 – 10 градусов мороза; в Закарпатье, юге Одесчины и Юго-Востоке страны 0 – 5 мороза. Днем от 3 мороза до 2 тепла. В южной части 3 – 10 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на 28 ноября / Скриншот из Укргидрометцентра

Уже на 29 ноября снова ожидается усложнение погодных условий.

В западных областях снег, температура ночью и днем 0 – 6 градусов мороза. В северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололедица, температура в течение суток от 4 мороза до 3 тепла,

– предупредили синоптики.

Добавили, что на остальной территории пройдут дожди, температура ночью и днем 3 – 10 тепла; в большинстве областей порывы ветра 15 – 22 метра в секунду.

Уже 30 ноября без осадков. Ночью 3 – 8 мороза, на Юго-Востоке – около 0 градусов. Днем от 2 мороза до 3 тепла, на Юге 1 – 6 тепла.

Интересно, что, согласно прогнозу на картах Укргидрометцентра, 2 декабря почти на всей территории нашего государства, вероятно, не будет мороза даже ночью. Так, в части областей столбики термометров в темное время суток достигнут 6 – 8 градусов тепла. Днем на юге даже 12-16.

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Ориентировочный прогноз погоды на 2 декабря / Скриншот из Укргидрометцентра