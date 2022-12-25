Религиоведа объяснила, почему стоит праздновать Рождество 25 декабря

Рождество следует праздновать 25 декабря. Сначала этот праздник, затем Новый Год, а Украине следует присоединяться к Европе и в вопросах календаря.

Такое мнение 24 каналу озвучила религиовед, доктор философских наук Людмила Филиппович. Ранее сообщалось о важных традициях и символах Рождественского вечера 24 декабря.

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Надо переходить на европейский календарь

Филиппович рассказала, что Украине нужно переходить на европейский календарь, поскольку это будет еще одним шагом в украинской евроинтеграции. Многие украинцы сейчас вообще за границей, и выходит так, что они будут праздновать Рождество 25 декабря, а их семьи здесь 7 января. В этом вопросе в целом есть 4 аспекта:

церковный;

политический;

психологический;

исторический.

Мне бы очень не хотелось, хотя оно все равно проявится, что политический аспект возобладает, мол, мы не хотим с россиянами, давайте отдельно. Однако нужно провести огромную реформу календаря, потому что там есть подвижные, неподвижные праздники. ПЦУ пошла мягким путем, она уважает выбор каждого человека, каждого общества, как вы решите, так и будете делать, и это ничто иное как проявление демократизма,

– отметила религиовед.

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Путаница с датами

Она продолжила, что такая неразбериха возникла после реформ Петра I, который захотел сделать Россию европейским государством, и перевел гражданскую жизнь на григорианский календарь, но церковь осталась в юлианском. Сейчас они этого не меняют, потому что хотят быть уникальными, не такими, как Европа или США, потому что считают, что там все плохо. В действительности точной даты рождения Иисуса Христа никто не знает.

"Рождество начали праздновать в начале 7 века. Монах Дионисий в 608 году предложил праздновать День рождения Иисуса Христа 25 декабря. С такими инициативами может выступить наш парламент, парламенты других стран", - отметила доктор философских наук.

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