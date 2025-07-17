Когда прекратятся дожди по всей Украине: дата уже известна

В ближайшие дни в большинстве областей будут идти дожди и грозы. Впрочем, впоследствии осадки прекратятся по всей Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Когда прекратятся дожди в Украине?

В ближайшие дни, 17 – 19 июля, погода в Украине будет неустойчивой. В большинстве областей будут идти кратковременные дожди и гроза, местами град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

Днем четверга на Закарпатье и Прикарпатье, в пятницу в пятницу на Западе местами значительные дожди.

По ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра до воскресенья дожди прекратятся. Так, 20 – 21 июля осадки пока не ожидаются.

Когда в Украине прекратятся дожди / Скриншот с Укргидрометцентра

К слову, в ближайшие трое суток в западных областях ночью +10 – +17 градусов. Днем +19 – +24 градуса. На Востоке и Юго-Востоке ночью +18 – +23, днем +29 – +34 градуса. 17 июля местами сильная жара +35 – +37 градусов.

На остальной территории ночью +15 – +20 градусов, днем +23 – +28.