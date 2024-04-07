Когда прекратятся дожди: какая будет погода на следующей неделе

На этой неделе часть областей Украины накрыли дожди. Ночью воскресенья кое-где они были умеренными. В ближайшее время дожди прекратятся. Впрочем, уже вскоре ожидаются вновь.

Какая будет погода на следующей неделе рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Где будут дожди

Накануне синоптик отметила, что субботу и воскресенье будут господствовать прохладные воздушные массы. Ночью в северо-восточных регионах температура кратковременно может опускаться до нуля градусов. Однако, на остальной территории Украины остается довольно комфортной.

Интересно, что уже 7 апреля будет дождливо меньше. С понедельника ожидается больше солнечных прояснений. На Украину будет иметь влияние поле повышенного давления. Оно обеспечит преимущественно солнечную погоду без осадков.

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Прогноз погоды на 7 апреля / Скриншот из Укргидрометцентра

Наталья Птуха рассказала, что уже 10 апреля атмосферные фронты могут принести в Украину очередную порцию осадков, впрочем, теплых и кратковременных.

Также эти кратковременные дожди могут иметь локальный характер, то есть будут покрывать не всю область,

– отметила синоптик.

Добавила, что в теплый период вы все чаще будете слышать слова "местами кратковременные дожди".

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Прогноз погоды на трое суток