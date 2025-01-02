Пока что в его планы не входит визит в Москву. В разговоре с 24 Каналом общественный деятель, член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус предположил, когда и при каких условиях Кит Келлог может все же поехать в Россию.

Интересно Путин напрашивается на встречу с Трампом, но это возможно при одном условии

"Судя по тону Владимира Путина и экономической ситуации, которая сегодня сложилась в России, я думаю, что пройдет около трех недель, или чуть больше, когда будет сигнал из Москвы, что россияне готовы обсудить ряд вопросов, предложенных Трампом, и тогда Келлог может поехать в Москву", – сказал Пинкус.

"Спецпосланник Трампа может ехать куда угодно"

Кот Келлог может ехать куда угодно, а вот другое дело – президент Соединенных Штатов Америки. Напомним, что даже при дружеских отношениях между Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым встреча лидеров происходила не в Москве, а в Рейкьявике.

Это я говорю о далеком будущем, если все вопросы будут согласованы и взаимоприемлемыми, особенно для Украины, то может состояться встреча между Трампом и Путиным,

– отметил член Республиканской партии.

По его словам, о Москве тоже не будет идти речь. Возможно, встреча может состояться в Саудовской Аравии, или Турции. В частности, Реджеп Эрдоган в своем обращении сказал, что хочет закончить войну России против Украины, это его приоритет.

К слову, Владимир Зеленский подтвердил, что в Киев прибудет будущий спецпредставитель избранного президента США Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог. Он посетит Украину еще до инаугурации Трампа.