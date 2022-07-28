+9 градусов, дождь и солнце, которое уже не будет греть: в августе в Украину придет осеннее похолодание

На смену адской жаре в Украину уже вскоре придет сильное похолодание. Температура воздуха опустится до осенних показателей.

Погода в Украине сильно испортится в середине августа. И уже к концу летнего месяца синоптики прогнозируют в Украине холод.

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В августе в Украине по-разному упадет температура

Наибольший перепад температуры произойдет на Западе Украины. Жителям этого региона не стоит ждать теплых дней после 15 августа. Поэтому советуем насладиться летним солнышком, пока еще есть возможность. Ведь дальше уже придется вытаскивать из шкафов теплые вещи.

Во Львове 15 августа температура воздуха будет +17 градусов, далее с каждым днем она будет падать на 1 – 2 градуса и уже 19 августа опустится до +9 градусов. Почти всю неделю в области будут идти дожди. К сожалению, кардинально воздух уже не прогреется. Столбики термометров до конца месяца не пересекут отметку в +15 градусов. В среднем температура воздуха будет на уровне +10…+12 градусов.

В других западных областях, а также на Севере, ситуация с погодой будет такая же. Только в Закарпатье синоптики обещают немного теплее воздух, больше солнца и меньше дождя.

На Востоке температура начнет опускаться на неделю позже. Так, в Харькове 22 июля уже будет +11 градусов. Дожди будут лить до конца лета.

Комфортной погода останется на юге Украины. Жары у моря уже не будет, но и таких холодов там тоже не прогнозирую. Столбики термометров в Одессе будут колебаться в пределах +22...+24 градусов. В последнюю неделю лета температура воздуха несколько раз опустится до +17 градусов. При этом больших осадков не стоит пугаться – их не будет.