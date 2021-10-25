Когда в Украину придут сильные морозы: прогноз

Первые ночные заморозки пришли в Украину еще в октябре. Сейчас они держались на уровне -1...-2 градуса. Однако вскоре регионы может охватить значительно более низкая температура.

Ночные морозы уже испытывают жители западных, северных и центральных областей. Например, ночью 25 октября было -1...-3 градуса.

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Надвигается серьезное похолодание

С 26 октября Украину накроет серьезное похолодание. Несмотря на то, что днем температура воздуха будет достигать +10 градусов, ночью она резко будет опускаться ниже нуля. Морозы прогнозируют почти во всех областях, кроме Одесской. Кстати, синоптики связывают это с арктическим циклоном.

Холоднее всего ночью будет на Востоке. В Луганской области прогнозируют аж -5...-7 градусов, Харьковской – -4...-6. Такая же температура будет и на Буковине. На Севере показатели термометра достигнут -2...-4.

В течение 27 октября морозы еще будут держаться. В некоторых регионах даже усилятся. Например, в Черновицкой области. Уже с 28 октября ночи станут теплее.



Ночью 26 октября будут морозы / Карта Укргидрометцентра

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Значительные морозы придут в конце ноября

Ноябрь не будет слишком холодным месяцем, особенно в первой декаде. Средняя месячная температура будет держаться на уровне +1...+7 градусов тепла, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет и месячное количество осадков: 31 – 61 миллиметр, а в горной местности – 64 – 96.

Абсолютный минимум температуры будет достигать, по прогнозу, до -15...-24 градусов мороза. Правда, согласно данным ресурса WorldWeather, такие морозы и снег придут в Украину только в конце ноября.

Ночью в регионах будут наблюдать только морозы, а днем столбики термометров будут показывать мизерные +2...+5.