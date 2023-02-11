Предоставление Украине Leopard 2: Шольц сказал, когда могут прибыть 2 батальона танков

В Германии рассказали, когда украинских военных начнут учить на Leopard 2. Украина может получить их уже в следующем месяце.

Подготовка начнется на следующей неделе. Она продлится примерно 6 – 8 недель.

Интересно Запад ведет политическую игру с Россией: с самолетами для Украины будет, как с танками

Украинцы начнут тренироваться на Leopard 2

На следующей неделе в Германии начнется подготовка украинских военных на танках Leopard 2. В последние несколько дней военно-воздушные силы страны уже доставили первые группы защитников из Польши.

Обучение будет проходить на военном полигоне Мюнстер в Нижней Саксонии, где украинские подразделения уже тренируются на боевой машине пехоты Marder. Минобороны Германии планирует провести своеобразный турбо-курс подготовки для украинских солдат, некоторые из которых прибывают с линии фронта возле Бахмута.

Только за 6 – 8 недель они овладеют основами управления сложной системой вооружения, а также отработают взаимодействие боевых танков Leopard и боевой машины пехоты Marder. По словам военнослужащих, за короткое время можно научить только основам, поскольку обычно подготовка длится несколько лет.

Если все пойдет по плану, обученные солдаты вернутся на передовую вместе с танками уже в конце марта. Обучение на Leopard 2 – лишь часть разнообразных тренировочных программ для украинских солдат в Германии. С начала войны около 1500 украинских солдат прошли обучение на системах, которые Берлин предоставил нашему государству. В частности, говорится о:

зенитно-ракетном комплексе "Гепард",

самоходной гаубице Panzerhaubitze 2000

Шольц прокомментировал поставки Leopard 2

25 января правительство Германии одобрило решение предоставить Украине танки Leopard 2 для двух батальонов. На первом этапе страна хочет передать 14 танков. Остальные машины должны приехать от стран-партнеров.

По информации Укринформ, канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя итоги саммита ЕС, назвал присутствие на нем президента Владимира Зеленского "очень трогательным, эмоциональным моментом, символом воли украинцев к сопротивлению и сильным знаком того, что Европейский Союз и украинцы стоят вместе".

По его словам, каждый украинец может и дальше полагаться на Германию – Берлин будет поддерживать наше государство столько, сколько это будет необходимо. Это касается и европейской перспективы Украины.

Сейчас так сложилось, что среди стран, которые здесь собрались, Германия вносит наибольший вклад в поддержку Украины. В финансовом, гуманитарном плане, а также по поставкам оружия,

– заявил немецкий канцлер, вспомнив предоставление танков Leopard.

Шольц надеется, что до конца марта Украине удастся передать два батальона, то есть около 80 танков Leopard 2. Однако он считает, что это будет нелегко.

Канцлер подытожил, что Берлин пытается продвигать этот вопрос с партнерами, создавать структуры, обучая, организуя поставки запасных частей и налаживая сотрудничество.



Технические характеристики танков Leopard 2 / Инфографика 24 Канала