Когда Путин оправдывается перед виртуальными стюардессами, это мощный сигнал, – Арестович

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал о недовольстве россиян из-за влияния санкций, которые Запад ввел против России. Он назвал пресс-конференцию Путина с виртуальными стюардессами – мощным сигналом.

Число недовольных в России составляет 30 – 50 миллионов человек

Арестович заявил, что две недели назад в российских городах на митинги вышли около 100 тысяч человек. По его мнению, реальное количество недовольных составляет 30 – 50 миллионов человек, однако они испугались выходить.

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"Это начало кампании. Это первые пленные дали интервью, первые видео с телеграмов начали доходить до России. С тех пор многое прошло", – сказал советник руководителя ОП.

Он добавил, что все понимают, что нет докладов россиян о взятых городах в Украине. "Можем только представить, сколько сейчас недовольных", – заявил Арестович.

Также он назвал мощным сигналом пресс-конференцию Путина с виртуальными стюардессами. На нем он объяснял "военную операцию" против Украины.

Когда Путин начинает оправдываться перед виртуальными стюардессами, речь идет о внутренних поездках, это уже мощный сигнал.

– резюмировал советник главы ОП.

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