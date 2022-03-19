Кількість незадоволених у Росії складає 30 – 50 мільйонів людей

Арестович заявив, що два тижні тому в російських містах на мітинги вийшло близько 100 тисяч людей. На його думку, реальна кількість незадоволених складає 30 – 50 мільйонів людей, однак вони перелякалися виходити.

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"Це початок компанії. Це перші полонені дали інтерв'ю, перші відео з телеграмів почали доходити до Росії. З того часу багато чого минуло", – сказав радника керівника ОП.

Він додав, що всі розуміють, що немає доповідей росіян про взяті міста в Україні. "Можемо тільки уявити, скільки зараз незадоволених", – заявив Арестович.

Також він назвав потужним сигналом пресконференцію Путіна з віртуальними стюардесами. На ній він пояснював "військову операцію" проти України.

Коли Путін починає виправдовуватися перед віртуальними стюардесами, йдеться про внутрішні поїздки, це вже потужний сигнал,

– резюмував радник глави ОП.

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