Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный журналист и политик Игорь Яковенко. По его словам, в российском генштабе начинают сомневаться в адекватности главы кремля.
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"Есть понимание того, что путин – безумный, и его планы невозможно реализовать. Однако никто из генералов не выступит против войны", – сказал Яковенко.
"До суда путин может не дожить"
Впрочем, по мнению оппозиционера, ситуация может измениться, когда путин потеряет свой авторитет.
"Решающим моментом будет отказ большой части силовиков поддерживать путина", – отметил Яковенко.
Он добавил, что кремлевский диктатор может избавиться от поддержки даже в ближайшем окружении.
Когда от путина начнет откровенно "пахнуть" бессилием, ему конец. Скорее всего, его "пристукнут" свои же. До суда он может не дожить,
– подчеркнул журналист.
Когда путин потеряют власть
Яковенко предположил, что кресло под путиным может пошатнуться совсем скоро.
По моему мнению, это произойдет тогда, когда российская армия потерпит серьезное поражение на фронте и будет разгромлена,
– отметил он.
Оппозиционер добавил, что своеобразной точкой невозвращения может стать потеря россиянами Херсона.
Когда украинская армия освободит Херсон, это уже пошатнет авторитет путина. Объяснить это россиянам будет невозможно,
– сказал политик.
Тогда, по его словам, у силовиков страх ответственности за преступления пересилит страх перед путиным, и они будут готовы к активным действиям.
Стрим Артема Овдиенко и Игоря Яковенко: смотрите полное видео
Ситуация в Херсонской области: главное
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