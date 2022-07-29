Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный журналист и политик Игорь Яковенко. По его словам, в российском генштабе начинают сомневаться в адекватности главы кремля.

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"Есть понимание того, что путин – безумный, и его планы невозможно реализовать. Однако никто из генералов не выступит против войны", – сказал Яковенко.

"До суда путин может не дожить"

Впрочем, по мнению оппозиционера, ситуация может измениться, когда путин потеряет свой авторитет.

"Решающим моментом будет отказ большой части силовиков поддерживать путина", – отметил Яковенко.

Он добавил, что кремлевский диктатор может избавиться от поддержки даже в ближайшем окружении.

Когда от путина начнет откровенно "пахнуть" бессилием, ему конец. Скорее всего, его "пристукнут" свои же. До суда он может не дожить,

– подчеркнул журналист.

Когда путин потеряют власть

Яковенко предположил, что кресло под путиным может пошатнуться совсем скоро.

По моему мнению, это произойдет тогда, когда российская армия потерпит серьезное поражение на фронте и будет разгромлена,

– отметил он.

Оппозиционер добавил, что своеобразной точкой невозвращения может стать потеря россиянами Херсона.

Когда украинская армия освободит Херсон, это уже пошатнет авторитет путина. Объяснить это россиянам будет невозможно,

– сказал политик.

Тогда, по его словам, у силовиков страх ответственности за преступления пересилит страх перед путиным, и они будут готовы к активным действиям.

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